Az Otthon Start Program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését.
Most közölte a BKK: erre készülhetnek a budapestiek 2026-ban, sok változás jön
Befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése, a munka jövőre is folytatódik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.
A közlemény szerint a fejlesztés során a készülékek minden részegységét kicserélték, így új nyomtató, érme- és készpénzkezelő egység, bankkártyás terminál került az automatákba.
A hardverekre és a szoftverre is kiterjedő modernizálás eredményeként az eszközök gyorsabban működnek és kényelmesebben használhatók, illetve bővültek az akadálymentességet biztosító funkciók is. A látássérült felhasználók saját fülhallgatójuk csatlakoztatásával automatikusan elindítják az felolvasó modult.
Ilyen esetben az ügyfelek a képernyő jobbra-balra "legyintésével" navigálhatnak, eközben az automata felolvassa a szükséges információkat, például a kosár tartalmát, a darabszámokat, egyéb fontos tudnivalókat - tették hozzá.
A korszerűsítés jövőre is folytatódik: 2026-ban megvalósulhat a hálózat többi gépének teljes körű felújítása, valamint 35 vadonatúj készüléket is üzembe helyeznek - tájékoztatott a BKK.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
