2025. december 30. kedd Dávid
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. május 14.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átal üzemeltetett menetjegykiadó automatából vásárolnak utasok jegyet a Szent Gellért tér-Mûegyetem metróállomás aluljárószintjén.MTVA/Bizományosi: Róka László **
Utazás

Most közölte a BKK: erre készülhetnek a budapestiek 2026-ban, sok változás jön

Pénzcentrum/MTI
2025. december 30. 14:05

Befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése, a munka jövőre is folytatódik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A közlemény szerint a fejlesztés során a készülékek minden részegységét kicserélték, így új nyomtató, érme- és készpénzkezelő egység, bankkártyás terminál került az automatákba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hardverekre és a szoftverre is kiterjedő modernizálás eredményeként az eszközök gyorsabban működnek és kényelmesebben használhatók, illetve bővültek az akadálymentességet biztosító funkciók is. A látássérült felhasználók saját fülhallgatójuk csatlakoztatásával automatikusan elindítják az felolvasó modult.

Kapcsolódó cikkeink:

Ilyen esetben az ügyfelek a képernyő jobbra-balra "legyintésével" navigálhatnak, eközben az automata felolvassa a szükséges információkat, például a kosár tartalmát, a darabszámokat, egyéb fontos tudnivalókat - tették hozzá.

A korszerűsítés jövőre is folytatódik: 2026-ban megvalósulhat a hálózat többi gépének teljes körű felújítása, valamint 35 vadonatúj készüléket is üzembe helyeznek - tájékoztatott a BKK.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#utazás #bkk #bankkártya #Budapest #jegy #tömegközlekedés #bérlet #korszerűsítés #automata

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:30
14:05
13:46
13:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 napja
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
4
1 napja
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
5
3 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 14:30
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 13:03
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 30. 13:31
Lehull a lepel: itt az igazság, amit tudnod kell a gyógynövényekről