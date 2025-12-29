Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 29.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. december 29., hétfő.
Névnap
Tamás, Tamara
Deviza árfolyam
EUR: 387.04 Ft
CHF: 416.71 Ft
GBP: 444.07 Ft
USD: 329.02 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 25.
A Hatoslottó nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 13, 26, 32, 34, 44
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 44 db
4-es találat: 1519 db
3-as találat: 23061 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.30: A napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet. Helyenként - különösen északkeleten, keleten - hózápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.
2025.12.31: Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de általában néhány órára így is kisüt a nap. Elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -7, -2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon -7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet -1, +4 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.29)
