2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
0 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 29.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 29.)

Pénzcentrum
2025. december 29. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. december 29., hétfő.

Névnap

Tamás, Tamara

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.04 Ft
CHF: 416.71 Ft
GBP: 444.07 Ft
USD: 329.02 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 25.
A Hatoslottó nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 13, 26, 32, 34, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 44 db
4-es találat: 1519 db
3-as találat: 23061 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.30: A napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet. Helyenként - különösen északkeleten, keleten - hózápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

2025.12.31: Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de általában néhány órára így is kisüt a nap. Elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -7, -2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon -7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet -1, +4 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adókedvezmény
amikor az adóalanynak a számított adó meghatározott hányadát kell csak megfizetnie.

Több kisokos

