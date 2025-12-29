Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 29.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. december 29., hétfő.

Névnap

Tamás, Tamara

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.04 Ft

CHF: 416.71 Ft

GBP: 444.07 Ft

USD: 329.02 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 25.

A Hatoslottó nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 13, 26, 32, 34, 44



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 44 db

4-es találat: 1519 db

3-as találat: 23061 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9720 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.30: A napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet. Helyenként - különösen északkeleten, keleten - hózápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

2025.12.31: Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de általában néhány órára így is kisüt a nap. Elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -7, -2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon -7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet -1, +4 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.29)

