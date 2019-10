Ezek a legolcsóbb úti célok: fillérekből is kijön a tengerparti nyaralás

Ha olyan várost választunk nyaralásunk céljául, ami hemzseg a turistáktól, ráadásul több óceán is elválaszt minket tőle, akkor vélhetően mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk - gondolnánk. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Számos olyan helyszín van a világon, amely páratlan élményeket kínál, az árak azonban mégsem szálltak el teljesen. Ezeket gyűjtötte most össze egy utazással foglalkozó szakportál: a listára a magyar főváros is felkerült.

Ki ne szeretne olcsón utazni egzotikus helyekre? A lonelyplanet.com most összegyűjtötte azokat a desztinációkat, amelyek a legjobb élményt nyújtják a legkedvezőbb ár mellett. A világ összes tájegységét megvizsgálták, és a TOP10-es listán a második helyre került a magyar főváros.

Nemcsak a leginkább pénztárcabarát úti célokat nézte meg a portál, de készített egy toplistát a legjobb városokról, országokról és a régiókról is. A legjobb országok rangsorát Bhután vezeti, második helyen Anglia, harmadik helyen Észak-Macedónia végzett. Felkerült még a listára Aruba, Szváziföld, Costa Rica és Libéria is, Európából Hollandia szerepel még a listán. A városok ranglistáját Salzburg vezeti, de Washington, Kairó, Dubai és Vancouver mellett olyan városok is felkerültek rá, mint az ír Galway, a német Bonn és a bolíviai La Paz. De most akkor nézzük meg az ár-értékarányban legjobb úti célokat.

1. Kelet-Nusa Tenggara, Indonézia

Akiknek tetszik Bali, azok egészen biztosan értékelni fogják ezt a helyet is. Ezeken a szigeten tisztábbak és csendesebbek a strandok, mint a nyugatra fekvő tengerpartokon. A hely további nagy előnye Balival szemben, hogy sokkal kevesebb a turista. A Komodó-szigeten is sokkal kevesebb turistára lehet számítani, hiszen itt elindítottak egy tagsági programot, amely a helyi sárkánypopulációt hivatott megvédeni.

2. Budapest, Magyarország

A portál szerzője kiemeli, hogy Budapest a közép-európai régióban az egyik leggazdaságosabb megoldás, amely egyben látnivalókban meglehetősen gazdag. Kiemelik a termálfürdőket, a borozókat, a romkocsmákat és a város kávézókultúráját. A város szecessziós építészetére is kitér a cikk, az egyik látnivalóként a Keleti pályaudvart említi meg.

3. Madhya Pradesh, India

Madhaya Pradesh leginkább azoknak lehet vonzó, akik különleges állatokat szeretnének természetközelből látni. Az árak az afrikai szafarikhoz képest sokkal mérsékeltebbek, a vadon élő rezervátumban a tigrisek mellett láthatunk vaddisznót, pöttyös szarvast és langur majmot is. Persze arra azért fel kell készülni, hogy a tigrisek közül egyet sem látunk, de az esélyek egyre nőnek, ugyanis a populiáció is növekvőben van a területen. Természetesen más látnivalók is találhatók az indiai államban, ilyen például Khajaruho templomai, Orchha és Mandu történelmi kisvárosai, amelyek nem is lesznek annyira telítettek, mint a szomszédos Rajasthan nagy nevezetes úti céljai.

4. Buffalo, New York, Egyesült Államok

Buffalo feltámadóban van. A szállodaipar és vendéglátás gyorsan növekszik, mint ahogy egyre több légitársaság is felveszi a célpontok közé. Kiemelkedő látványosságoknak számít a Graycliff Estate és Martin House Komplexum, de a nemrég restaruált Frank Lloyd Wright házak szintén kiemelkedőek. Híresnek számít a helyi kézműves sörfőzde, amely az egykori motorgyár épületében működik, de található a városban egy modern élelmiszercsarnok is. A legnépszerűbb nevezetesség iszont kétség kívül a Niagara-vízesés, ami nagyjából félóra autóútra található.

5. Azerbajdzsán

Ár-értékarányban Azerbajdzsán kiváló úti célnak számít, az utazási költségek ugyanis alacsonyak, a szállás és az ételek minősége pedig kiváló. A Kaszpi-tenger partján fekvő főváros, Baku építészete meglehetősen egyedi, hangulata kozmopolita, és egyre inkább a globalizmus atmoszférája hatja át. A szerző kiemeli a város múzeumait is. Ha elhagyjuk a fővárost, akkor a gyorsan fejlődő városok és az időben megrekedt falvak váltakozását találjuk, az ország északi és nyugati felében pedig ott húzódik a Kaukázus, amely szintén vonzó célpont lehet - noha a turisták egyelőre nem fedezték fel.

6. Szerbia

Magyarország déli szomszédja is felkerült a listára. A portál igazi felfedezetlen kincsként ír Belgrádról, holott az már évszázadok óta a kontinens egyik legfontosabb útján fekszik. A duna-parti városról több pozitívumot is felsorolnak, de kiemelik az ország többi részét is, mint például a gyógyfürdőket, szőlészeteket, régi monostorokat és a Jugoszláv érából megmaradt szobrokat, mementókat.

7. Tunézia

Tunézia igazi kóstolót nyújt Észak-Afrikából, megfizethető áron. A portál kitért Marokkóra is, amely szintén egyedi élmény, Tunézia azonban sokkal egyedibb nevezetességekkel rendelkezik. Ilyen például Medina, az ókori Karthagó maradványai, Sidi Bou Said tengerparti külvárosa. Érdemes megemlíteni az ország látszólag végtelen tengerparti lehetőségeivel. Tunézia olyan kincsekkel rendelkezik, amellyel egy másik ország sem: a könnyen megközelíthető szaharai dűnék ilyenek például, az ország hagyományos Dar vendégházai szintén páratlan élményt kínálnak.

8. Cape Winelands, Dél-Afrika

Dél-Afrikában is találhatóak olyan helyek, amelyek nem hemzsegnek a turistáktól. Ilyen például fokváros borvidéke, pincészetekkel és éttermekkel. A hegyvidéki táj gyönyörű, az ételek és a borok pedig világszínvonalúak, megfizethető áron. A portál leginkább az árat emeli ki: a magas minőség mellett az árak megfizethetőek.

9. Athén, Görögország

A portál Athénnal kapcsolatban is kiemeli az alacsony árakat: az Akropolisz Múzeum szinte ingyen van, de a Partheon egyéb látványosságaiért sem kell a zsebünkbe nyúlni. Az Akropolisz éjszakai látványát a szerző Európa egyik legcsodásabb élményének tartja, de megemlít egyéb látnivalókat is, mint például a Nemzeti Könyvtár és az Athéni Egyetem. A városban az étkezés is olcsó, a közelben fekvő strandokat is érdemes meglátogatni. Az Aegina szigetére tett egynapos kirándulások igazi ízelítőt adnak Görögországból.

10. Zanzibár, Tanzánia

Napközben érdemes a Kővárosban sétálni, az esti ételpiacon és a multikulturális hangulatú kávézókban pedig alacsony árakon lehet fogyasztani. A tengerparto szállások árai is meglepően alacsonyak - ugyanezért a színvonalért a Karib-térségben vagy a Csendes-óceán szigetein egy vagyont kéne fizetni.