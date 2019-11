Egyre több magyar utazik így az országban: időt, pénzt spórolnak ezzel a trükkel

Olcsóbb, gyorsabb és a legtöbb lehetőséget ez kínálja. Egyre többen választanak Magyarországon belföldi és külföldi utazáshoz is telekocsit. Mert bár a nagyobb városok között számos busz és vonat áll rendelkezésre, a kettő, itthon is elérhető platform, az Oszkár és a BlaBlaCar általában mégis tud jobb alternatívát kínálni. Persze csak akkor, ha valaki autósként és utasként egyaránt él a bizalommal, mert enélkül bizony nem érdemes belefogni. Nem véletlen, hogy erre az utazási formára már egy egész iparág épült az utóbbi években: megjelentek a "hivatásosok", akik kifejezetten az utaztatásra alakítottak vállalkozást és naponta akár többször is megteszik az utat Pécs és Budapest vagy akár München és Budapest között. A HelloVidék most a telekocsizás előnyeit és hátrányait vette górcső alá, de megmutatjuk azt is, hogy mennyiért tudunk utazni ezzel a közlekedési formával a nagyobb városok között.

Főbb előnyök:

a legtöbb esetben olcsóbb, mint a tömegközlekedés vagy a gépkocsi használat

kényelmesebb, mert általában több a hely mind az utasoknak, mind a csomagoknak

komfortosabb, mert megválogathatjuk az utastársainkat

gyorsabb, mert kevesebb helyen áll meg, mint a busz vagy vonat

nagyobb sebességgel tud haladni, mint a tömegközlekedési eszközök

költségcsökkentő

környezetbarát

kommunikációs lehetőségek, jó beszélgetések

új emberi kapcsolatok kialakításának lehetősége

Főbb hátrányok:

korlátozott a helyek száma

nem biztos, hogy pont akkor indul vagy érkezik, amikor nekünk a legjobb

általában fixek az időpontok és a találkozási helyek

utasként nem tudhatjuk, hogy kikkel fogunk együtt utazni

feltétlenül meg kell bízni a sofőrben

nagyfokú bizalom szükséges hozzá, hiszen idegenekkel utazunk együtt

esetenként (például a reptéri utazás során, főként az esti órákban) jóval drágább is lehet

