Döntöttek a Miskolctapolcau Barlangfürdő végleges sorsáról: erre készülhetnek a látogatók

A Miskolc Holding Zrt. igazgatósága megtárgyalta és jóváhagyta a Barlangfürdő működtetésével kapcsolatos előterjesztést csütörtökön. Ennek értelmében Miskolc legismertebb turisztikai attrakciója január 26-tól, az éves karbantartást követően ismét nyitva áll a vendégek előtt.

Veres Pál Miskolc polgármestere az Igazgatóság tagjaival abban egyezett meg, hogy évközben több alkalommal is áttekintik közösen a Barlangfürdő gazdasági helyzetét, és olyan energetikai fejlesztésekről is tárgyaltak, amelyek megvalósításával hosszú távon biztosítható a város meghatározó turisztikai attrakciójának gazdaságos működtetése - áll Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalának közleményében.

A polgármester arra kérte az ülésen résztvevő Miskolci Fürdők Kft. vezetőjét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Barlangfürdő - a nehéz gazdasági helyzet ellenére is – megfelelő szolgáltatási színvonalon működhessen, fogadhassa a vendégeket. Veres Pál megköszönte azoknak a helyi vállalkozásoknak a segítségét, akik tényleges támogatást nyújtottak, ezzel is segítve, hogy az önkormányzat anyagi forrásával együtt, tavaly az utolsó negyedévben is működhetett a Barlangfürdő.

A városvezető a Barlangfürdő újranyitása kapcsán azt is hangsúlyozta, tavasz végére befejeződhet a miskolctapolcai őspark városi nagyprojekt, ami még szebbé teszi majd a Barlangfürdő környezetét is, és még több turistát vonzhat Miskolcra, Miskolctapolcára.