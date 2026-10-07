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Vállalkozás

Meglepő kijelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: csak így lehet jól fialó üzletet felépíteni itthon?

Pénzcentrum
2026. október 7. 16:30

A hazai beruházási környezet merevségére, a nemzetközi terjeszkedéshez elengedhetetlen szakmai tudás fontosságára, valamint az állam és a piaci szereplők közötti mélyebb, strukturális párbeszéd szükségességére hívta fel a figyelmet Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító tulajdonosa a Budapest Economic Forumon. A szakember rámutatott, hogy a tartós sikerhez nem elég önmagában az export, hanem itthon kell felépíteni egy globálisan is versenyképes tudásbázist.

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A hazai piacon az OTP-hez és a Molhoz mérhető súllyal rendelkező, több mint három és fél évtizede működő Wallis Csoport mára tizennyolc országban van jelen, és közel hatezer embernek ad munkát. Az AutoWallist, a Praktikert, a Graboplastot és egy kiterjedt ingatlanüzletágat is magában foglaló családi magánvállalkozás komoly rálátással rendelkezik a regionális piacok működésére, amely éles különbségeket mutat a magyar viszonyokhoz képest.

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Az ingatlanfejlesztési szektorban kifejezetten szembetűnőek a strukturális eltérések. Míg Magyarországon a piac erősen Budapest-központú – ahol a cégcsoport évente ötszáz–hatszáz lakást ad át –, addig Lengyelországban egyszerre hét–nyolc városban, nagyjából négyezer lakás építésén dolgoznak. A lengyel szabályozás ráadásul megengedi, hogy a vevők a kivitelezés alatt tíz egyenlő részletben fizessenek, így a fejlesztőnek nincs szüksége drága banki finanszírozásra.

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Ez a modell a kamatok és folyósítási díjak megspórolásával akár 12–16 százalékkal is csökkenti a lakások bekerülési költségét. A hazai jogrendszer a korábbi visszaélések miatti túlzott óvatosságból jelenleg nem teszi lehetővé ezt a rugalmasságot. Németországban szintén kedvezőbb a környezet, Berlinben például gyorsan és átláthatóan lehet megállapodni szociális bérlakások építéséről, miközben itthon az önkormányzatokkal és a fővárossal való egyeztetés sokszor nehézkes.

Az alapító szerint a nemzetközi piacra lépéshez kiforrott értékrendre, profi menedzsmentre, átláthatóságra és magas szintű szaktudásra van szükség. Veres Tibor úgy látja, a puszta termékexport helyett a külföldön is versenyképes tudás importálására és alkalmazására kell fókuszálni. Jó példa erre a svéd Saab esete, amelynek csődje után a Wallis a megszerzett logisztikai szaktudásával vette át a márka alkatrészellátását tizenhat országban, vagy a kutatás-fejlesztésre alapozó, nyolcvan országba exportáló Graboplast. A transzparencia és a nemzetközi normák betartása érdekében a csoport tudatosan támaszkodik a tőzsdei jelenlétre, ami a forrásbevonás mellett a munkatársak motiválásában is kulcsszerepet játszik.

A gazdaság és a politika kapcsolatát érintve az üzletember hangsúlyozta, hogy nem a konfrontációt keresi, és nyitott a találkozásra Magyar Péterrel is, akinek elismeri az elvégzett munkáját. Ugyanakkor úgy véli, a felszínes egyeztetések helyett valódi, mély párbeszédre van szükség. A fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele, hogy a kormányzat és a piaci szakemberek között hosszú távú, érdemi vita folyjon például az oktatás és az egészségügy jövőjéről.

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A leggazdagabb magyarokat bemutató listákon szereplő vagyonbecsléseket a vállalatértékelési módszerek bonyolultsága miatt fenntartásokkal kezeli. A tervezett vagyonadóval kapcsolatban világossá tette, hogy magánszemélyként és cégein keresztül eddig is jelentős adót fizetett, és teljes mértékben egyetért a közteherviselés fontosságával. Az adó mértékének és elköltésének meghatározása azonban politikai felelősség, a gazdasági szereplők feladata az alkalmazkodás, amint megismerik a pontos jogszabályi hátteret és a kiszámítás módját.

Címlapkép: Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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