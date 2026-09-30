A KSH friss adatai szerint közel 2,6 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, akik összesen 6,9 millió vendégéjszakát töltöttek el.
Napvilágot láttak a tervek: hatmilliárdos gigafelújítás indul a Balaton legforgalmasabb átkelőjénél
Hatmilliárd forintos beruházással újul meg a Szántód–Tihany rév két kikötője. A fejlesztés nemcsak az utasforgalmat és a kompokra való fel- és lehajtást alakítja át: új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és szolgáltatóegységek épülnek, Szántódon pedig egy új kilátó is készül. Közben a kompok az építkezés alatt is közlekednek.
Az alapkőletétellel hivatalosan is új szakaszba lépett a Szántód–Tihany rév teljes körű fejlesztése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházásban mindkét oldalon megújul a kompkikötő infrastruktúrája, a munkák pedig a tervek szerint 2027 novemberéig tartanak. A BAHART közlése szerint a projektet fele-fele arányban saját forrásból és pályázati támogatásból finanszírozzák.
A fejlesztésre az elöregedett infrastruktúra és a növekvő forgalom miatt van szükség. A Balatonon 2024-ben két új komp, a Szántód és a Tihany állt forgalomba, ezzel jelentősen nőtt az átkelési kapacitás. A parti infrastruktúrát azonban ehhez is hozzá kell igazítani: a cél a várakozási idők mérséklése, valamint a járművek, a kerékpárosok és a gyalogos utasok forgalmának rendezettebb kezelése.
Új utasvárók és pénztárak, átalakul a közlekedés
A beruházás mindkét oldalon érinti a kikötői mólókat és épületeket, az utakat, a közlekedési rendszereket, az utastájékoztatást, a közműveket és a környezetet is. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizesblokkok és szolgáltatóegységek készülnek. A fel- és lehajtási rendszert is átalakítják, hogy gördülékenyebb legyen a kompok megközelítése. A fejlesztés része az új forgalomirányítási és jegyértékesítési rendszer is: e-sávot vezetnek be, és elővételes jegyvásárlásra is lesz lehetőség.
A kivitelezés közben ugyanakkor nem áll le a balatoni kompforgalom. A BAHART szerint a kompok az építkezés idején is az aktuális menetrend szerint közlekednek. A kivitelezőnek úgy kell megszerveznie a munkát, hogy a kompközlekedés feltételei folyamatosan biztosítottak legyenek.
Megmentik a jellegzetes szántódi épületet
A beruházás egyik látványos eleme a szántódi rév jellegzetes váróépületének felújítása. Az épületet Dianóczky János tervezte, különleges, hiperbolikus paraboloid formájú vasbeton héjtetője pedig a felújítás után is megmarad. Az épületet korszerűsítik, miközben jellegzetes karakterét megőrzik.
Szántódon emellett új kiszolgálóépület is készül. A Magyar Építők részletes beruházási beszámolója szerint a földszintes, nettó 430 négyzetméteres épületben irodák, pénztárak, dolgozói helyiségek, raktárak és szolgálati szállások kapnak helyet. A régi, nettó 172,23 négyzetméteres betonszerkezetű épületet szintén teljes körűen felújítják, a jellegzetes héjtető megtartásával.
És lesz egy új látványelem is: Szántódon kilátót építenek, ahonnan a Balatonra és a rév területére lehet majd rálátni. A tervek szerint az acélszerkezetű kilátó 31,71 négyzetméteres lesz.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Tihanyban a régi kőépületet is megőrzik
A tihanyi oldalon is jelentős átalakítás jön. Új kiszolgálóépület készül, emellett teljes körűen korszerűsítik a helyi védelem alatt álló, kőburkolatú régi révépületet. A munkálatoknál megőrzik az épület külső karakterét és kőhomlokzatát, miközben belül korszerűsítik a kiszolgálótereket és a műszaki rendszereket.
A kikötői környezet is megváltozik: új burkolatok, közlekedési felületek, zöldfelületek, utcabútorok és közvilágítás készül. A cél az is, hogy a gyalogos- és járműforgalmat rendezettebben válasszák szét.
Több mint hatvan év után nyúlnak hozzá átfogóan
A két kompkikötőt legutóbb az 1960-as évek közepén építették át átfogóan. A mostani beruházás ezért nem egyszerű ráncfelvarrás: a vízépítési munkáktól és partvédelemtől az épületeken, közműveken és utakon át egészen a pénztárak és az utasforgalmi rendszerek korszerűsítéséig számos területet érint.
A BAHART szerint a fejlesztés célja, hogy a két rév ne pusztán közlekedési átkelőhely legyen, hanem a Balaton úgynevezett „kaputereként” is működjön. A tervekben vendéglátóegységek, bejárható mólók, parkosított környezet és korszerű utasfogadás is szerepel.
Az ünnepélyes alapkőletételt 2026. szeptember 29-én, a balatoni hajózás 180. jubileumi évében tartották Szántódon. A beruházás intenzív szakasza októberben indul, a munkák tervezett befejezése pedig 2027 novembere. A kivitelezés alatt azonban továbbra is lehet komppal közlekedni a két part között.
Új szabályok vonatkoznak hamarosan az éjszaka is nyitva tartó üzletekre Nagykanizsán. A város közgyűlése elfogadta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új rendeletet.
Nem mindegy, mely vesszőket vágjuk vissza ősszel. Mutatjuk, hogyan metszd a málnát, mikor ültesd, és hogyan készítsd fel a télre.
Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében.
A Balatoni Szövetség önálló fejlesztési programot és egységes balatoni képviseletet sürget.
Őrületes kiadás szakadt a magyar városra: sok kilométernyi aszfaltban találtak rákkeltő azbesztet, lépni kell!
Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés hétfőn, hogy támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a kormány által létrehozott Azbesztmentesítési Alapba.
Egyelőre megúszta a dózert Siófok több régi, jól ismert épülete: a Csülök és a Matróz étterem, üdülők, villák és egykori legendás helyek is a védett...
Hoppá, a háromfogásos menük most fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni. Érdemes hát időben csatlakozni az Országos Étterem Héthez!
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek készültek a kiszáradt, hősokkot kapott Börzsönyről
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek mutatják, milyen pusztítást végzett az aszály a Börzsöny erdeiben.
Závodon nemcsak a régi sváb házakat és a falu hagyományos arculatát próbálják megőrizni: most a kertekben megbújó, sokszor több évtizedes gyümölcsfák kerültek a figyelem középpontjába.
Közel nyolc évtized után újabb részletek derülhetnek ki egy második világháborús tragédiáról: különleges repülőroncsot tártak fel Ajka külterületén.
Durva pusztítás a közkedvelt Duna-parton: védett, egyedülálló természeti csodát taroltak le a munkagépek
Nemcsak a Duna medrét bolygatták meg az alsógödi rév környékén: természetkárosítás gyanúja miatt is bejelentést tettek, mert védett források is érintettek lehetnek.
A hírek szerint új tulajdonosa lett az ADA bútorgyártó vállalatcsoportnak: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić vette át a céget.
Ez bőven nem csak a piacozásról szól; napi 16 óra kőkemény munka az ősi mesterség. Ilyen ma a megélhetés egy zalai családi szilvaaszalóban. Megéri?
Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt a vidéki nagyvárosban, miután a település nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat.
Vénasszonyok nyara köszönt ránk, nincs mire várni: irány a természet! Mutatunk 10+1 különleges hazai tanösvényt, ahol lovak, vulkánok és túlélőleckék várnak.
Íme a régi magyar konyha válasza a steak-őrületre: a titok, amitől omlós lesz az Esterházy-rostélyos is
Miért eszünk ma jóval kevesebb marhahúst, és hogyan született egyetlen húsrészből ennyi legendás magyar fogás? A rostélyosok nyomába eredtünk.
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
Nem mindennapi módon hasznosítják az esővizet Alsópáhokon: a településen kialakított esőkert most működés közben is megmutatta, hogyan lehet helyben tartani a csapadékot.
Döbbenetes látvány a Börzsönyben: szabályosan elszáradtak az erdők, ilyenre még nem volt példa + Fotók
A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank