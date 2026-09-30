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Car ferry docked with sunlight reflection on calm water just after sunrise, Tihany peninsula, Lake Balaton, Hungary
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Napvilágot láttak a tervek: hatmilliárdos gigafelújítás indul a Balaton legforgalmasabb átkelőjénél

HelloVidék
2026. szeptember 30. 09:15

Hatmilliárd forintos beruházással újul meg a Szántód–Tihany rév két kikötője. A fejlesztés nemcsak az utasforgalmat és a kompokra való fel- és lehajtást alakítja át: új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és szolgáltatóegységek épülnek, Szántódon pedig egy új kilátó is készül. Közben a kompok az építkezés alatt is közlekednek.

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Az alapkőletétellel hivatalosan is új szakaszba lépett a Szántód–Tihany rév teljes körű fejlesztése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházásban mindkét oldalon megújul a kompkikötő infrastruktúrája, a munkák pedig a tervek szerint 2027 novemberéig tartanak. A BAHART közlése szerint a projektet fele-fele arányban saját forrásból és pályázati támogatásból finanszírozzák.

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A fejlesztésre az elöregedett infrastruktúra és a növekvő forgalom miatt van szükség. A Balatonon 2024-ben két új komp, a Szántód és a Tihany állt forgalomba, ezzel jelentősen nőtt az átkelési kapacitás. A parti infrastruktúrát azonban ehhez is hozzá kell igazítani: a cél a várakozási idők mérséklése, valamint a járművek, a kerékpárosok és a gyalogos utasok forgalmának rendezettebb kezelése.

Új utasvárók és pénztárak, átalakul a közlekedés

A beruházás mindkét oldalon érinti a kikötői mólókat és épületeket, az utakat, a közlekedési rendszereket, az utastájékoztatást, a közműveket és a környezetet is. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizesblokkok és szolgáltatóegységek készülnek. A fel- és lehajtási rendszert is átalakítják, hogy gördülékenyebb legyen a kompok megközelítése. A fejlesztés része az új forgalomirányítási és jegyértékesítési rendszer is: e-sávot vezetnek be, és elővételes jegyvásárlásra is lesz lehetőség.

A kivitelezés közben ugyanakkor nem áll le a balatoni kompforgalom. A BAHART szerint a kompok az építkezés idején is az aktuális menetrend szerint közlekednek. A kivitelezőnek úgy kell megszerveznie a munkát, hogy a kompközlekedés feltételei folyamatosan biztosítottak legyenek.

Megmentik a jellegzetes szántódi épületet

A beruházás egyik látványos eleme a szántódi rév jellegzetes váróépületének felújítása. Az épületet Dianóczky János tervezte, különleges, hiperbolikus paraboloid formájú vasbeton héjtetője pedig a felújítás után is megmarad. Az épületet korszerűsítik, miközben jellegzetes karakterét megőrzik.

Szántódon emellett új kiszolgálóépület is készül. A Magyar Építők részletes beruházási beszámolója szerint a földszintes, nettó 430 négyzetméteres épületben irodák, pénztárak, dolgozói helyiségek, raktárak és szolgálati szállások kapnak helyet. A régi, nettó 172,23 négyzetméteres betonszerkezetű épületet szintén teljes körűen felújítják, a jellegzetes héjtető megtartásával.

És lesz egy új látványelem is: Szántódon kilátót építenek, ahonnan a Balatonra és a rév területére lehet majd rálátni. A tervek szerint az acélszerkezetű kilátó 31,71 négyzetméteres lesz.

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Tihanyban a régi kőépületet is megőrzik

A tihanyi oldalon is jelentős átalakítás jön. Új kiszolgálóépület készül, emellett teljes körűen korszerűsítik a helyi védelem alatt álló, kőburkolatú régi révépületet. A munkálatoknál megőrzik az épület külső karakterét és kőhomlokzatát, miközben belül korszerűsítik a kiszolgálótereket és a műszaki rendszereket.

A kikötői környezet is megváltozik: új burkolatok, közlekedési felületek, zöldfelületek, utcabútorok és közvilágítás készül. A cél az is, hogy a gyalogos- és járműforgalmat rendezettebben válasszák szét.

Több mint hatvan év után nyúlnak hozzá átfogóan

A két kompkikötőt legutóbb az 1960-as évek közepén építették át átfogóan. A mostani beruházás ezért nem egyszerű ráncfelvarrás: a vízépítési munkáktól és partvédelemtől az épületeken, közműveken és utakon át egészen a pénztárak és az utasforgalmi rendszerek korszerűsítéséig számos területet érint.

A BAHART szerint a fejlesztés célja, hogy a két rév ne pusztán közlekedési átkelőhely legyen, hanem a Balaton úgynevezett „kaputereként” is működjön. A tervekben vendéglátóegységek, bejárható mólók, parkosított környezet és korszerű utasfogadás is szerepel.

Az ünnepélyes alapkőletételt 2026. szeptember 29-én, a balatoni hajózás 180. jubileumi évében tartották Szántódon. A beruházás intenzív szakasza októberben indul, a munkák tervezett befejezése pedig 2027 novembere. A kivitelezés alatt azonban továbbra is lehet komppal közlekedni a két part között.
Címlapkép: Getty Images
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