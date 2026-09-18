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Októberig még szinte fillérekért juthatunk le a horvát tengerpartra így: nagyon népszerű a magyarok körében
Az Adria InterCity október első hétvégéjéig továbbra is közlekedik Budapest és Split között. A járat szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig minden szerdán és vasárnap indul. A kora őszi időszak ideális lehet azoknak, akik a főszezon zsúfoltsága nélkül szeretnének strandolni, várost nézni vagy kirándulni a horvát tengerpart és a Dinári-hegység vidékén.
Az Adria InterCity idén is nagy népszerűségnek örvend: eddig több mint 8600 utazás történt a Budapest és Split közötti éjszakai vonaton - írta a MÁV-csoport közleményében. A menetrendet úgy alakították ki, hogy többféle utazási időtartamhoz kínál kényelmes lehetőséget: az egynapos programoktól a mindössze egy éjszakát magában foglaló hétvégi kiruccanásoktóltól egészen a négy-hat éjszakás tengerparti pihenésig.
A vonat Budapestről minden kedden és pénteken, utoljára október 2-án, Splitből pedig minden szerdán és vasárnap, utoljára október 4-én indul. Az Adria InterCityvel az utazás már önmagában is az élmény része lehet az étkezőkocsival valamint a fekvőhelyes- és hálókocsik kényelmi szolgáltatásaival.
Az éjszakai vonat egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, így az utasok egy kényelmes alvás után már reggel megérkezhetnek Splitbe. A fekvőhelyes kocsi már 46 eurótól elérhető, a hálókocsi pedig 88 eurótól érhető el.
A nyári szezon utáni időszakban Split és környéke továbbra is számos élményt kínál. A kellemesebb hőmérséklet és a mérséklődő turistaforgalom egyaránt kedvez a tengerparti pihenésnek, miközben a történelmi óváros, Diocletianus palotája és a környék látnivalói is nyugodtabban fedezhetők fel. A természetjáróknak a Dinári-hegység Kninből elérhető túraútvonalai kínálnak izgalmas programot, akár őszies idő esetén is.
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