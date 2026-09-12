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Lassan tényleg búcsút inthetünk a bankkártyának? Meglepő, mennyire bíznak a fiatalok a mobilfizetésben
Tovább erősödött a fiatalok bizalma az elektronikus fizetési megoldások iránt: egy friss kutatás szerint ma már a 19–29 évesek közel négyötöde ugyanolyan biztonságosnak tartja a mobilalkalmazásos fizetést, mint a bankkártyás fizetést, és ugyanennyien vélik úgy, hogy kényelmesebb is annál. Az elmúlt években mindkét mutató látványosan javult, ami arra utal, hogy a digitális fizetés a fiatalok számára egyre inkább természetes választássá válik.
A K&H ifjúsági index kutatása szerint A 19–29 évesek közel négyötöde szerint a mobilalkalmazásos fizetés ugyanolyan biztonságos, mint a bankkártyás, és ugyanennyien kényelmesebbnek is tartják.
A bizalom erősödése nem egyik napról a másikra következett be. Négy év alatt 7 százalékponttal nőtt azok aránya, akik a mobilalkalmazásos fizetést ugyanolyan biztonságosnak tartják, mint a bankkártyást, míg a mobilfizetés kényelmét elismerők aránya 10 százalékponttal emelkedett. A fiatalok jövőképe is ezt a változást tükrözi: tízből heten úgy gondolják, hogy néhány éven belül a mobileszközök átvehetik a bankkártyák szerepét a fizetésekben.
A pozitív hozzáállás a mindennapi fizetési helyzetek megítélésében is megjelenik. A bolti bankkártyás fizetést a fiatalok 85 százaléka tartja biztonságosnak, így annak megítélése gyakorlatilag utolérte a készpénzét, amelyet 86 százalék tekint biztonságosnak. A bankkártyás fizetésbe vetett bizalom ráadásul két év alatt 10 százalékponttal erősödött. Ezzel párhuzamosan négy év alatt több mint 10 százalékponttal nőtt azok aránya, akik szerint a készpénzes fizetés felett eljárt az idő.
Az okostelefonos érintéses fizetésben 79 százalék bízik, míg a fintech szolgáltatóknál vezetett számlák és bankkártyák használatát 76 százalék ítéli megbízhatónak. Az újabb fizetési megoldások is egyre inkább elfogadottak: az okosórás, okoskarkötős fizetést már a válaszadók háromnegyede tartja biztonságosnak.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
„A kutatás egyik legfontosabb üzenete számunkra az, hogy a fiatalok bizalma már nemcsak egy-egy digitális fizetési megoldásra terjed ki, hanem általánosságban az elektronikus fizetésekre. Ezt jól mutatja, hogy a mobilfizetés biztonságának megítélése négy év alatt folyamatosan javult, miközben a fiatalok közel négyötöde már az okostelefonos érintéses fizetésben is megbízik. A digitális fizetés így ma már nem csupán kényelmi funkció, hanem a fiatalok mindennapi pénzügyeinek természetes része” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági marketingvezetője.
A fiatalok ugyanakkor egyre nyitottabbak az új technológiákra is. A QR-kódos fizetésben is már 63 százalék bízik, és a biometrikus azonosítással történő fizetés lehetőségét is egyre többen várják. Mindezzel párhuzamosan a fiatalok 63 százaléka úgy gondolja, hogy a készpénzes fizetés felett már eljárt az idő, ami jól jelzi a digitális fizetési megoldások térnyerését.
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