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Világ

Drón zuhant le Romániában: azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 19:01

Drón zuhant le szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare közelében. A pilóta nélküli eszköz egy kukoricásban ért földet, a becsapódás nyomán pedig egy kisebb tűz is kialakult. Sérültekről nem érkezett jelentés, a helyszínt azonban lezárták, és tűzszerészeket is küldtek a területre. A román légierő közben két F-16-os vadászgéppel ellenőrizte a térséget, miután jelezték, hogy egy drón Románia felé tart.

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Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében, sérültek nincsenek - közölte a román védelmi minisztérium. A szaktárca közleménye szerint a pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet.

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A becsapódás helyén egy méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter, továbbá kisebb tűz keletkezett. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei kiszállnak a helyszínre.

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A román védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajna és Moldova légi műveleti központja szombaton értesítette a román felet, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart.

A borceai 86-os légibázisról felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe a légtér megfigyelésére.

A román hatóságok helyi idő szerint 16 óra 20 perckor telefonos riasztást adtak ki, miután bejelentés érkezett, hogy a Suceavával szomszédos Botosani megyében láttak egy drónt Stiubieni település felett repülni.

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Az Agerpres jelentése szerint a Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) eközben közölte, hogy a 112-es segélyhívó számra bejelentés érkezett, miszerint egy azonosítatlan tárgy zuhant le a megyében, Botosenita Mare település közelében.

A helyszínt lezárták, a katonai tűzoltók és a belügyminisztérium egyéb egységei átkutatják a térséget. A vizsgálatot a suceavai regionális ügyészség irányítja.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
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Ha már lezuhant hova mennek az F-16-osok? A levegőben kellett volna elkapniuk még a becsapódás előtt.
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