Drón zuhant le Romániában: azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek

Drón zuhant le szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare közelében. A pilóta nélküli eszköz egy kukoricásban ért földet, a becsapódás nyomán pedig egy kisebb tűz is kialakult. Sérültekről nem érkezett jelentés, a helyszínt azonban lezárták, és tűzszerészeket is küldtek a területre. A román légierő közben két F-16-os vadászgéppel ellenőrizte a térséget, miután jelezték, hogy egy drón Románia felé tart.

Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében, sérültek nincsenek - közölte a román védelmi minisztérium. A szaktárca közleménye szerint a pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet.

A becsapódás helyén egy méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter, továbbá kisebb tűz keletkezett. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei kiszállnak a helyszínre.

A román védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajna és Moldova légi műveleti központja szombaton értesítette a román felet, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart.

A borceai 86-os légibázisról felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe a légtér megfigyelésére.

A román hatóságok helyi idő szerint 16 óra 20 perckor telefonos riasztást adtak ki, miután bejelentés érkezett, hogy a Suceavával szomszédos Botosani megyében láttak egy drónt Stiubieni település felett repülni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Agerpres jelentése szerint a Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) eközben közölte, hogy a 112-es segélyhívó számra bejelentés érkezett, miszerint egy azonosítatlan tárgy zuhant le a megyében, Botosenita Mare település közelében.

A helyszínt lezárták, a katonai tűzoltók és a belügyminisztérium egyéb egységei átkutatják a térséget. A vizsgálatot a suceavai regionális ügyészség irányítja.