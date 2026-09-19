Vége a jó világnak az időjárásban: kegyetlen hidegfront tarolja le az országot – ekkor érkezik a lehűlés

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Jelentős lehűlést és erős, helyenként viharos szelet hoz a jövő hét elején érkező hidegfront, komolyabb csapadékra azonban nem kell számítani - írja a HungaroMet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnapról hétfőre virradó éjszaka egy markáns hidegfront éri el az országot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A frontbetörés hatására a hét első napján megerősödik a légmozgás, és hétfőn többfelé viharos széllökésekre is készülni kell. Bár a hőmérséklet érezhetően visszaesik, az átvonuló front alapvetően száraz lesz, így jelentősebb csapadék nem kíséri az időjárás-változást.

Címlapkép: Getty Images

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