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Utazás

Vége a jó világnak az időjárásban: kegyetlen hidegfront tarolja le az országot – ekkor érkezik a lehűlés

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 16:45

Jelentős lehűlést és erős, helyenként viharos szelet hoz a jövő hét elején érkező hidegfront, komolyabb csapadékra azonban nem kell számítani - írja a HungaroMet.

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A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnapról hétfőre virradó éjszaka egy markáns hidegfront éri el az országot.

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A frontbetörés hatására a hét első napján megerősödik a légmozgás, és hétfőn többfelé viharos széllökésekre is készülni kell. Bár a hőmérséklet érezhetően visszaesik, az átvonuló front alapvetően száraz lesz, így jelentősebb csapadék nem kíséri az időjárás-változást.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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