Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 20.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 20.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 19.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 37, 69, 73, 86

Joker: 207553 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 37 db

3-as találat: 2602 db

2-es találat: 64424 db



OTP: 46160 Ft

MOL: 5160 Ft

RICHTER: 12830 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.21: Reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napos mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként, napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 19 és 24 fok között alakul.

2026.09.22: Felhőátvonulásokra számíthatunk általában sok napsütéssel. Helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken 5 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 17, 21 fokot mérhetünk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Alapvetően kedvezően alakul a levegőminőség, azonban néhol a délutáni órákban az ózon koncentrációja az egészségügyi határérték körül alakulhat. (2026.09.20. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.09.19)

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