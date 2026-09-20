A front nyomán az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 20.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 20.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.21: Reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napos mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként, napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 19 és 24 fok között alakul.
2026.09.22: Felhőátvonulásokra számíthatunk általában sok napsütéssel. Helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken 5 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 17, 21 fokot mérhetünk.
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