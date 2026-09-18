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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 18.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 18.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. szeptember 18., péntek.

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Friss hírek

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USD: 315.73 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 46880 Ft
MOL: 5240 Ft
RICHTER: 12780 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.19: Általában napos időre van kilátás a fátyol- és gomolyfelhők mellett, legfeljebb kis területen lehet felhősödés. Eső, záporeső kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton, délen fordulhat elő. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet a hajnali 8, 16 fokról délutánra 24, 29 fok közé emelkedik.

2026.09.20: Többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de ma délután, este az ózon koncentrációja néhol átmenetileg megemelkedhet. (2026.09.18. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hullámzó frontzóna érkezik, emiatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.09.17)

Akciók

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