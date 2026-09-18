Húsz évre visszamenőleg vizsgálja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magas beosztású politikusok és családtagjaik vagyonosodását.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 18.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. szeptember 18., péntek.
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- Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.19: Általában napos időre van kilátás a fátyol- és gomolyfelhők mellett, legfeljebb kis területen lehet felhősödés. Eső, záporeső kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton, délen fordulhat elő. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet a hajnali 8, 16 fokról délutánra 24, 29 fok közé emelkedik.
2026.09.20: Többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között alakul.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul, de ma délután, este az ózon koncentrációja néhol átmenetileg megemelkedhet. (2026.09.18. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hullámzó frontzóna érkezik, emiatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.09.17)
Akciók
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Nyárias idővel, felmelegedéssel folytatódik a szeptember, vasárnap akár 30 fok is lehet.
Másfélszer annyi magyar repül ősszel Európán kívüli úti célra, mint egy évvel korábban.
Még szinte véget sem ért az idei nyár, már a következő szezonra készülhetünk, több utazási iroda is megkezdte a 2027-es utak értékesítését.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
Grönland lett 2026 legdrágább úti célja, de a Squaremouth rangsora szerint a luxus nem csak a távoli szigeteken kerül sokba.
Budapest is gyengélkedett júliusban, Szeged nagyot bukott: ezek a magyar turizmus nyári vesztesei
Jön az őszi sztrájkhullám: itt várható sztrájk Olaszország, Anglia, Spanyolország, Németország, Belgium és más ország repterein
Az easyJet dolgozói Olaszországban és Franciaországban is sztrájkolhatnak, több európai reptéren lehetnek fennakadások, olasz és német buszssofőrök is sztrájkolnak.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az új vezetés feladata a vasúti és buszos közlekedés fejlesztése, valamint a mindennapi szolgáltatások minőségének javítása lesz.
Az Európai Mobilitási Héten díjmentesen lesznek szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon.
Ebben az országban fillérekből degeszre eheted magad egy olcsó étteremben: mutatjuk, mennyit kérnek ugyanezért itthon
Svájcban átlagosan 31,20 dollárt kell fizetni egy olcsóbb étteremben, míg Bangladesben akár már 1,63 dollárból is ehetünk.
Elképesztő fordulat az időjárásban: 10 fokos különbség lesz az ország két fele között, jönnek a zivatarok
Csütörtök virradóra egy hullámzó frontrendszer éri el hazánkat, ami éles kontrasztot teremt az ország időjárásában.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bár már szeptember közepe van, szerdán egy napra visszatér a nyárias időjárás
Mától több mint négyszáz Mobi-ponttal bővült a Mol Bubi hálózata Budapesten.
Döntött az Országgyűlés az üzemanyagárak emelkedése miatt járó támogatásról.
A magyar utazók jellemzően már digitálisan fizetnek külföldön: vajon jól teszik?
Kitálalt a neves balatoni vendéglátós: rácáfolt a Balaton a borúlátó jóslatokra, ez hozta meg a fordulatot
A szezon előtti borúlátó várakozások ellenére a balatoni vendéglátók többsége, köztük a balatonszemesi Kistücsök is kifejezetten sikeres nyarat zárt idén.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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