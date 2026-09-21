Kiadták a riasztást: zivatarral, erős széllel érkezik meg ma az ősz

Markáns lehűlést és viharos szelet hoz az éjszaka érkező újabb hidegfront, amely gyorsan átvonul az ország felett. Bár a mai napon még 18-24 fokos, többnyire napos időre számíthatunk, a szél sokfelé megerősödik, északkeleten pedig zivatarok és jégeső is kialakulhat.

A reggeli órákban a korábbi front felhőzete a keleti és déli tájakról is elvonul, így napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, amelyet csak felhőátvonulások zavarhatnak meg - írja előrejelzésében a HungaroMet. Csapadékra elsősorban az északkeleti harmadban kell készülni, ahol eső, zápor, sőt helyenként zivatar is előfordulhat. A délután kialakuló gócokat viharos, 60-75 km/h-s széllökések, valamint aprószemű jégeső vagy jégdara kísérheti.

Az északnyugati szél nemcsak a zivatarok környezetében, hanem az ország más részein is megerősödik. A délutáni és kora esti órákban főként a középső területeken lehet számítani 65 km/h körüli széllökésekre. A kora őszi, 18-24 fokos csúcshőmérséklet késő estére 10 és 16 fok közé esik vissza.

Az igazi változás az éjszaka folyamán veszi kezdetét, amikor egy újabb, markáns hidegfront éri el térségünket. A gyorsan mozgó rendszer jelentős csapadékot ugyan ezúttal sem hoz magával, de kifejezetten erős szelet és drasztikus lehűlést okoz a következő napokban.