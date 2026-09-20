A front nyomán az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik.
Őrület! Kézigránátot erősített az autójára ez a magyar férfi, a határátkelőnél fülelték le: kész csoda, hogy nem történt nagyobb baj
Őrizetbe vettek szombaton egy 25 éves magyar állampolgárt a horvát–bosnyák határon, miután a hatóságok két kézigránátot találtak az autója alvázára rögzítve. A férfi az Európai Unió területére próbálta becsempészni a robbanószerkezeteket.
A horvát rendőrség tájékoztatása szerint egy magyar sofőr Bosznia-Hercegovina felől érkezett a Slavonski Šamac-i határátkelőhelyre. Az ellenőrzés során a rendőrök és a vámosok egy gyanús, becsomagolt tárgyra figyeltek fel a jármű alján. A bírósági engedéllyel elvégzett átvizsgálás során kiderült, hogy a csomag két M75-ös típusú kézigránátot rejt.
A gyanú szerint a férfi maga rögzítette ragasztószalaggal a robbanótesteket a gépkocsi alvázára. A magyar állampolgár ellen lőfegyverrel és robbanóanyaggal való visszaélés – tiltott birtoklás, előállítás és megszerzés – miatt tettek feljelentést a szlavónbródi ügyészségen, majd a hatóságok letartóztatták.
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