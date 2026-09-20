2026. szeptember 20. vasárnap Friderika
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A diverse queue of vehicles awaits entry at a border crossing under a clear sky, highlighting travel and security protocols.
Utazás

Őrület! Kézigránátot erősített az autójára ez a magyar férfi, a határátkelőnél fülelték le: kész csoda, hogy nem történt nagyobb baj

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 07:35

Őrizetbe vettek szombaton egy 25 éves magyar állampolgárt a horvát–bosnyák határon, miután a hatóságok két kézigránátot találtak az autója alvázára rögzítve. A férfi az Európai Unió területére próbálta becsempészni a robbanószerkezeteket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A horvát rendőrség tájékoztatása szerint egy magyar sofőr Bosznia-Hercegovina felől érkezett a Slavonski Šamac-i határátkelőhelyre. Az ellenőrzés során a rendőrök és a vámosok egy gyanús, becsomagolt tárgyra figyeltek fel a jármű alján. A bírósági engedéllyel elvégzett átvizsgálás során kiderült, hogy a csomag két M75-ös típusú kézigránátot rejt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyanú szerint a férfi maga rögzítette ragasztószalaggal a robbanótesteket a gépkocsi alvázára. A magyar állampolgár ellen lőfegyverrel és robbanóanyaggal való visszaélés – tiltott birtoklás, előállítás és megszerzés – miatt tettek feljelentést a szlavónbródi ügyészségen, majd a hatóságok letartóztatták.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #autó #rendőrség #horvátország #határ #csempészet #bűncselekmény #fegyver #magyar #ügyészség #letartóztatás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:36
08:15
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
2026. szeptember 19.
Húzós árakkal indul a 2026-2027-es osztrák síszezon: a magyaroknak viszont így is olcsóbb lehet, mint tavaly
2026. szeptember 18.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 20. vasárnap
Friderika
38. hét
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Szeptember 20.
A gyermekek világnapja
Szeptember 20.
Biztosítási világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2
2 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
3
1 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
4
6 napja
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
3 napja
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 20. 09:02
Családi pótlék utalás 2026 október: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 20. 06:03
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Agrárszektor  |  2026. szeptember 20. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.09.20. vasárnap