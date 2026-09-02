Kiderült a balatoni szezon sötét titka: tömegesen maradoznak el a külföldi turisták

2026 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal mérséklődött, a vendégéjszakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 2026. január–júliusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9%-kal több, a külföldieké 0,5%-kal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

2026. júliusban a vendégek száma összességében 0,4%-kal mérséklődött, a vendégéjszakáké 0,3%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 0,4, a vendégéjszakáké 2,0%-kal több volt a 2025. júliusinál. A vendégek 67%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 3,9%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 8,2%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban - írja a KSH friss közleményében.

A belföldi vendégek száma 0,8%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké ugyanilyen mértékben csökkent az előző év azonos hónapjához képest, vagyis több vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a hazai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8%-kal nőtt 2025 júliusához képest. A közel 1,4 millió belföldi vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 870 ezer vendéget és mintegy 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 64%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,8%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 1,1%-kal elmaradt a 2025. júliusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük–Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (9,3%-kal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (3,3%-kal). Budapesten 2,8%-kal kevesebb, a Balatonnál 1,8%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

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A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégéjszakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva, így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 0,7%-kal mérséklődött, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,2%-kal nőtt 2025 júliusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett közel 1,1 millió külföldi vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 775 ezer vendéget és 1,9 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Az utóbbi vendégek 75%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,4%-kal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17%-kal elmaradt a 2025. júliusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (12%-kal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (18%-kal). Budapesten 3,0, a Balatonnál 5,2%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. A legjelentősebb küldő országok közül Szlovákiából, Németországból és Csehországból érkeztek számottevően kevesebben a Balatonhoz az egy évvel korábbinál.

Összesen 35 314 turisztikai szálláshely, ezen belül 2958 kereskedelmi, illetve 32 356 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1037 szálloda és 1136 panzió volt nyitva július egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 148,1 milliárd forint volt, folyó áron 5,8%-kal több az egy évvel korábbinál.

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Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 1,1%-kal többet, 7,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 0,7%-kal több, összesen csaknem 10,8 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 1,9%-kal több, a külföldieké 0,5%-kal kevesebb (5,5 millió, illetve közel 5,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.