2026. szeptember 20. vasárnap Friderika
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minato-ku, Tokió, Japán, 2012. december 9. Lefényképeztem a tokiói Minato kerületben található Meiji Jingu Gaien őszi hangulatát, ahol gyönyörű ginkgo-fasorok szegélyezik a parkot.
Utazás

Kiadták a riasztást, kíméletlen hidegfront csap le Magyarországra: napokon belül érkezik a viharos szél és a didergés

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 17:12

Hidegfront érkezik vasárnap éjjel, ennek nyomán a jövő héten jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Keddtől jellemzően napos idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de hajnalban néhol akár fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Futó eső többször is lehet, és a hét elején sokfelé lesz erős, viharos a szél - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában többórás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futó záporok a legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható.
  • Kedden felhőátvonulásokra lehet számítani, általában sok napsütéssel. Helyenként - a legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban - kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és az ország középső részén nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 16-20 fok valószínű.
  • Szerdán a sok napsütés mellett általában csak kevés gomolyfelhő képződik, keleten, északkeleten fordulhat elő futó zápor. Az északi szelet élénk, néhol esetleg erős is lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 10 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken néhol fagypont közelébe hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
  • Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmeneti felhősödésre van kilátás, ezzel együtt elsősorban a nyugati tájakon a csapadék valószínűsége is növekszik. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős helyeken fagypont közeli, míg délután 17 és 23 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.
  • Pénteken általában sok napsütés, kevés felhő valószínű, legfeljebb futó záporok alakulhatnak ki. Az északias szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 3 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 18-23 fok várható.
  • Szombaton napos, gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban 4-11, délután 19-24 fok várható.
  • Vasárnap általában napos, csapadékmentes idő valószínű, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között lesz.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #hidegfront #fagy #meteorológia #előrejelzés #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:35
18:22
17:55
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 20.
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
2026. szeptember 20.
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 20. vasárnap
Friderika
38. hét
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Szeptember 20.
A gyermekek világnapja
Szeptember 20.
Biztosítási világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2
2 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
3
1 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
4
7 napja
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
3 napja
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 20. 19:00
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 20. 18:35
Megint baj van a paksi atomerőműben: titokzatos műszaki hiba lépett fel - azonnali javításba kezdtek a szakemberek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 20. 19:27
Durva bírság jár ezért: sokan nem tudják, 65 ezret is fizethetnek