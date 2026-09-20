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Kiadták a riasztást, kíméletlen hidegfront csap le Magyarországra: napokon belül érkezik a viharos szél és a didergés
Hidegfront érkezik vasárnap éjjel, ennek nyomán a jövő héten jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Keddtől jellemzően napos idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de hajnalban néhol akár fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Futó eső többször is lehet, és a hét elején sokfelé lesz erős, viharos a szél - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
- Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában többórás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futó záporok a legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható.
- Kedden felhőátvonulásokra lehet számítani, általában sok napsütéssel. Helyenként - a legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban - kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és az ország középső részén nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 16-20 fok valószínű.
- Szerdán a sok napsütés mellett általában csak kevés gomolyfelhő képződik, keleten, északkeleten fordulhat elő futó zápor. Az északi szelet élénk, néhol esetleg erős is lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 10 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken néhol fagypont közelébe hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
- Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmeneti felhősödésre van kilátás, ezzel együtt elsősorban a nyugati tájakon a csapadék valószínűsége is növekszik. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős helyeken fagypont közeli, míg délután 17 és 23 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.
- Pénteken általában sok napsütés, kevés felhő valószínű, legfeljebb futó záporok alakulhatnak ki. Az északias szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 3 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 18-23 fok várható.
- Szombaton napos, gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban 4-11, délután 19-24 fok várható.
- Vasárnap általában napos, csapadékmentes idő valószínű, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között lesz.
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