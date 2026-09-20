Hidegfront csap le órákon belül Magyarországra, azonnal elsöpri a nyárias meleget

Bár a hét utolsó napján még kitart a nyárias meleg, éjszaka hidegfront éri el térségünket. Hétfőn a kellemes napsütést lehűlés, csapadék és viharos szél váltja fel - közölte az Időkép.

Vasárnap napközben még a napsütésé a főszerep, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Délután északnyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, de eső estig még nem várható, a délutáni órákban pedig akár 27 fokig is felmelegedhet a levegő. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül.

Hétfőre virradóan azonban megérkezik a hidegfront, amely elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz magával. Napközben a felhőzet fokozatosan felszakadozik, futó záporra vagy zivatarra már inkább csak az északkeleti országrészben van esély.

A front nyomán az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet érezhetően visszaesik, a 10-18 fokos hajnalt követően délután már csak 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.