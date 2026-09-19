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Kiadták a figyelmeztetést a hétvégére: visszatér a nyári meleg, de nagyon pórul jár, aki nem készül fel
Nyárias, napos hétvégére számíthatunk csípős őszi reggelekkel, de vasárnap estefelé északnyugaton már előfordulhat csapadék. A melegedő időjárás melegfronti jellegű tüneteket okozhat, az allergiásoknak pedig a továbbra is magas parlagfűpollen-koncentráció jelenthet kihívást - írja az időkép.
Szombaton országszerte napos, gomolyfelhős idő várható, esőre sehol sem kell számítani. A gyenge, mérsékelt nyugati szélben a hajnali 13 fokos értékeket követően délutánra 26 fok köré melegszik a levegő.
Vasárnap a nap első felében még a napsütésé lesz a főszerep, délutántól azonban északnyugat felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet. Késő este az északi és északnyugati tájakon már eső, zápor is kialakulhat, északon és északkeleten pedig megélénkülhet a szél. A hajnalok továbbra is hűvösek lesznek 8 és 15 fok közötti minimumokkal, napközben viszont igazi nyárias melegre, 25-30 fokra van kilátás.
Pollenjelentés
Bár a korábbi napok lehűlése némileg mérsékelte a parlagfű pollenkoncentrációját, a pollenterhelés továbbra is közepes vagy magas szinten stagnál. A Tiszántúlon helyenként akár nagyon magas, erős tüneteket kiváltó értékeket is mérhetnek. Emellett a levegőben lévő gombaspórák közül az Alternaria mennyisége okozhat még panaszokat, amely országosan magas szinten van jelen. A többi lágyszárú allergén koncentrációja jelenleg alacsony.
Orvosmeteorológia
Kifejezett fronthatás szombaton nem érvényesül, a gyors melegedés miatt azonban az arra érzékenyeknél melegfronti tünetek léphetnek fel. Sokan tapasztalhatnak migrént, fejfájást, fáradékonyságot, vérnyomás-ingadozást vagy koncentrációs zavarokat, emellett a gyulladásos panaszok is felerősödhetnek.
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