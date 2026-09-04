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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 4.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 4.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. szeptember 4., péntek.

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Friss hírek

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USD: 310.82 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 44990 Ft
MOL: 5025 Ft
RICHTER: 12810 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.05: Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.

2026.09.06: Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.04. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.09.03)

Akciók

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