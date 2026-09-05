Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 5.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 5., szombat.

Névnap

Viktor, Lőrinc

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.52 Ft

CHF: 385.37 Ft

GBP: 421.96 Ft

USD: 312.15 Ft



Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 4.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 14, 31, 33, 43

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 18 db

4-es találat: 28 db

3+2-as találat: 27 db

3+1-as találat: 764 db

2+2-es találat: 401 db

3-as találat: 1443 db

1+2-es találat: 2204 db

2+1-es találat: 11312 db



OTP: 44940 Ft

MOL: 4952 Ft

RICHTER: 12820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.06: Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül, de az északkeleti megyékben több lesz a gomolyfelhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

2026.09.07: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.05. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!