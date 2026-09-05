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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 5.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 5.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 5., szombat.

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CHF: 385.37 Ft
GBP: 421.96 Ft
USD: 312.15 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 4.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>5, 14, 31, 33, 43</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 18 db<br> 4-es találat: 28 db<br> 3+2-as találat: 27 db<br> 3+1-as találat: 764 db<br> 2+2-es találat: 401 db<br> 3-as találat: 1443 db<br> 1+2-es találat: 2204 db<br> 2+1-es találat: 11312 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 44940 Ft
MOL: 4952 Ft
RICHTER: 12820 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.06: Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül, de az északkeleti megyékben több lesz a gomolyfelhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

2026.09.07: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.05. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.04)

Akciók

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