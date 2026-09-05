A főbb devizákkal szemben mind gyengült a forint az esti zárásra, az euró nagyjából tartja magát a dollárral szemben.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 5.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 5., szombat.
Névnap
Viktor, Lőrinc
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 362.52 Ft
CHF: 385.37 Ft
GBP: 421.96 Ft
USD: 312.15 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44940 Ft
MOL: 4952 Ft
RICHTER: 12820 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.06: Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül, de az északkeleti megyékben több lesz a gomolyfelhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2026.09.07: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.05. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.04)
Akciók
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Bár az elmúlt évtizedekben javult Európa levegőminősége, a légszennyezés továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent.
Kitálaltak a független benzinkutasok: azonnali lépést követelnek, nagy a baj a hazai töltőállomásokon
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A Pénzcentrum 2026. szeptember 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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Családonként egymilliónál is többet szántak a magyarok a nyaralásra, és az is kiderült, melyek a legnépszerűbb úticélok.
Hiába számít továbbra is elsődleges szempontnak az ár, a magyarok nem mondtak le a külföldi nyaralásról:
Változékonyra fordul az időjárás, megnövekvő felhőzetre, elszórtan csapadékra és megélénkülő szélre kell számítani.
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