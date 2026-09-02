2026. szeptember 2. szerda Rebeka, Dorina
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő, aki rosszul érzi magát, hőség, nő hőguta. Napszúrás a nyári forróságban. Fejfájástól szenvedő érett nő a napsütésben. Személy nedves zsebkendőt tart a fejére és tenyérrel hűsít.
Utazás

Történelmi rekord dőlt meg: ilyen forró augusztus még sosem volt Magyarországon

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 20:23

Történelmi meleget hozott az idei augusztus Magyarországon: a hónap országos középhőmérséklete 24,9 Celsius-fok volt. Ez 3,7 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti éghajlati normált, így 1901 óta ez lett a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap is. Közben a csapadékból is nagyon kevés érkezett, országos átlagban mindössze 15,6 milliméter hullott. Az Alföldön több helyen még 5 milliméternél is kevesebb esőt mértek, közölte a HungaroMet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HungaroMet mérései alapján történelmi rekordot hozott a 2026-os augusztus Magyarországon. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius-fok volt, ami 3,7 fokkal magasabb az 1991–2020 közötti időszak 21,2 fokos átlagánál. Ezzel az idei augusztus nemcsak a legmelegebb augusztus lett a XX. század eleje óta, hanem egyben Magyarország legmelegebb hónapjának is bizonyult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ország számos pontján 25 fok fölött alakult az augusztusi középhőmérséklet. A Dél-Alföldön nagyobb területen még a 26 fokot is meghaladta a havi átlag. A hőség a magasabban fekvő területeket sem kerülte el: még a magasabb hegységekben is 20 Celsius-fok felett alakult az augusztusi középhőmérséklet.

Nem akar véget érni a nyár: brutális meleg tér vissza, szeptemberben is jöhet a 38 fok
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem akar véget érni a nyár: brutális meleg tér vissza, szeptemberben is jöhet a 38 fok
Hiába léptünk át szeptemberbe, ismét 37-38 fokos forróság jöhet, és a kánikula a jövő héten is folytatódhat.

A rendkívüli meleg mellett tovább folytatódott a nagyon száraz hónapok sorozata is. Az eddig beérkezett adatok alapján augusztusban mindössze 15,6 milliméter volt az országos átlagos csapadékmennyiség. Ez 74 százalékkal maradt el az 1991–2020 közötti 59,5 milliméteres átlagtól. Országos szinten így 2026 augusztusa a negyedik legszárazabb augusztus lett.

Kisebb körzetekben a havi csapadék még a 40 millimétert sem érte el. Különösen az Alföldön volt kevés csapadék: sokfelé 5 milliméternél is kevesebb eső hullott egész augusztusban. Egyes területeken – például Miskolc környékén – 1901 óta ez volt a legszárazabb augusztus.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőség #hőmérséklet #melegrekord #csapadék #augusztus #szárazság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:35
20:23
20:01
19:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. szeptember 2.
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
2026. szeptember 2.
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
2026. szeptember 2.
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 2. szerda
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
1 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
3
1 hete
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
4
3 napja
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
5
2 hete
Felejtsd el a méregdrága utazást: ide menekülnek fillérekért az élelmes magyarok 2026 nyár végén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Keresztárfolyam
A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 19:04
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 18:01
Kvíz: Átmennél a gyalogos KRESZ-teszten? 10 kérdés, amin a rutinos közlekedők is elbukhatnak!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 2. 20:31
Egészen másmilyen barackok lepik el itt a boltokat: mutatjuk, mi az oka