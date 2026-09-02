Történelmi rekord dőlt meg: ilyen forró augusztus még sosem volt Magyarországon

Történelmi meleget hozott az idei augusztus Magyarországon: a hónap országos középhőmérséklete 24,9 Celsius-fok volt. Ez 3,7 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti éghajlati normált, így 1901 óta ez lett a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap is. Közben a csapadékból is nagyon kevés érkezett, országos átlagban mindössze 15,6 milliméter hullott. Az Alföldön több helyen még 5 milliméternél is kevesebb esőt mértek, közölte a HungaroMet.

A HungaroMet mérései alapján történelmi rekordot hozott a 2026-os augusztus Magyarországon. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius-fok volt, ami 3,7 fokkal magasabb az 1991–2020 közötti időszak 21,2 fokos átlagánál. Ezzel az idei augusztus nemcsak a legmelegebb augusztus lett a XX. század eleje óta, hanem egyben Magyarország legmelegebb hónapjának is bizonyult.

Az ország számos pontján 25 fok fölött alakult az augusztusi középhőmérséklet. A Dél-Alföldön nagyobb területen még a 26 fokot is meghaladta a havi átlag. A hőség a magasabban fekvő területeket sem kerülte el: még a magasabb hegységekben is 20 Celsius-fok felett alakult az augusztusi középhőmérséklet.

A rendkívüli meleg mellett tovább folytatódott a nagyon száraz hónapok sorozata is. Az eddig beérkezett adatok alapján augusztusban mindössze 15,6 milliméter volt az országos átlagos csapadékmennyiség. Ez 74 százalékkal maradt el az 1991–2020 közötti 59,5 milliméteres átlagtól. Országos szinten így 2026 augusztusa a negyedik legszárazabb augusztus lett.

Kisebb körzetekben a havi csapadék még a 40 millimétert sem érte el. Különösen az Alföldön volt kevés csapadék: sokfelé 5 milliméternél is kevesebb eső hullott egész augusztusban. Egyes területeken – például Miskolc környékén – 1901 óta ez volt a legszárazabb augusztus.