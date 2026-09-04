2026. szeptember 4. péntek Rozália
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szmog - városi légszennyezés. A városközpontban a kéményekből felszálló füsttel szennyezett, homályos, ködös légkör és a háztetők sziluettjei, Budapest, Magyarország.
Utazás

Szennyezett levegőt lélegeznek a magyarok: csak egy hazai város került a kedvezőbbek közé

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 17:04

Bár az elmúlt évtizedekben javult Európa levegőminősége, a légszennyezés továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent. Az európai városlakók 94 százaléka olyan helyen él, ahol a PM2,5-szennyezés meghaladja az Egészségügyi Világszervezet ajánlott szintjét. Magyarország helyzete sem kedvező, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által vizsgált hazai városok közül Sopron kivételével valamennyi a szennyezettebb európai települések között szerepel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A légszennyezés évente világszerte közel 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá. A szennyezett levegő nemcsak a tüdőt károsíthatja, hanem összefüggésbe hozható többek között a szív- és érrendszeri betegségekkel, a stroke-kal, a cukorbetegséggel, a demenciával és a tüdőrákkal is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Különösen veszélyeztetettek a gyermekek és az idősek, valamint azok, akik forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élnek. A légszennyezés egészségügyi terhei ráadásul egyenlőtlenül oszlanak meg, a kapcsolódó halálesetek mintegy 89 százaléka alacsony és közepes jövedelmű országokban történik.

Az elmúlt évtizedekben összességében tisztább lett Európa levegője. A javulás ellenére az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a légszennyezés továbbra is a régió egyik legjelentősebb környezeti egészségügyi kockázata. A probléma egyik legfontosabb mutatója a PM2,5, vagyis a 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék koncentrációja. Ezek a rendkívül apró részecskék a légutakon keresztül a szervezet mélyebb részeibe is eljuthatnak.

Kapcsolódó cikkeink:

2011 óta valamennyi európai országban csökkent a PM2,5-nek való kitettség, ennek ellenére az EU városi lakosságának 94 százaléka továbbra is olyan helyen él, ahol a koncentráció meghaladja a WHO irányértékét. Az Európai Unió ezért szigorított a szabályokon. A felülvizsgált levegőminőségi irányelv 2030-ra szigorúbb határértékeket ír elő, amelyek már közelebb vannak a WHO ajánlásaihoz. A cél az egészségügyi kockázatok további mérséklése.

Arra is van példa, hogy következetes szabályozással jelentős eredményt lehet elérni. Az Egyesült Királyság 1956-ban, az 1952-es londoni nagy szmog után fogadta el a Tiszta Levegő Törvényét. Az intézkedések nyomán London részecskeszennyezettsége azóta jelentősen visszaesett.

Magyarországon is javult a levegő, de komoly a lemaradás

Magyarországon szintén érzékelhető javulás, a WHO által ajánlott szintektől azonban továbbra is messze vagyunk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 761 európai várost hasonlított össze. A vizsgált magyar települések közül Sopron kivételével valamennyi a lista szennyezettebb felében szerepel.

Magyarországon elsősorban a PM10 és a PM2,5 részecskeszennyezés okoz problémát. Emellett a nitrogén-oxidok, nyáron pedig az ózon is jelentős légszennyezőnek számít. Az éves adatok között ugyanakkor vannak kedvezőbb időszakok. 2023-ban például nem történt határérték-túllépés. A hosszabb távú kép azonban kevésbé kedvező.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyarország egyike annak a hat uniós tagállamnak, amely még nem teljesíti maradéktalanul a 2020 óta érvényes nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket. A legnagyobb probléma az ammóniakibocsátásnál jelentkezik. A 2023-as kedvezőbb eredményhez képest is további 1,14 százalékos csökkentéshez lenne szükség. A következő években ennél is nagyobb feladat vár Magyarországra. 2030-tól az ammónia mellett az illékony szerves vegyületek, a nitrogén-oxidok és különösen a PM2,5 kibocsátását is jelentősen csökkenteni kell.

Sokat számít, hogyan közlekedünk és fűtünk

A levegőminőség javításában az állam, az önkormányzatok, a vállalatok és a lakosság is szerepet játszhat. A kormányzati intézkedések között fontos lehet a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának csökkentése, a levegőminőségi és klímapolitikai intézkedések összehangolása, valamint a mérőhálózat fejlesztése. A települések az autóforgalom mérséklésével, a gyaloglás és a kerékpározás támogatásával, illetve az úgynevezett iskolautcák kialakításával is javíthatják a helyzetet.

A lakosság számára is vannak olyan lépések, amelyek közvetlenül mérsékelhetik a légszennyezést. Ilyen például a hulladék és az avar égetésének mellőzése, az energiahatékonyabb fűtés, valamint az egyszer használatos termékek használatának visszaszorítása.

A következő évek egyik fontos kérdése az lesz, hogy a szigorodó európai előírások mennyire gyorsan jelennek meg a magyarországi levegőminőségben. A jelenlegi adatok alapján ugyanis Magyarországon még jelentős javulásra van szükség.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #utazás #közlekedés #egészségügy #magyarország #környezetvédelem #betegségek #halálesetek #levegőminőség #légszennyezés #egészségügyi világszervezet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:44
19:30
19:01
18:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
2026. szeptember 4.
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
2026. szeptember 4.
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 4. péntek
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
1 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
3
2 napja
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
4
2 hete
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
5
5 napja
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 19:01
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 18:01
Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 4. 19:32
Kemény drágulás jöhet ebben a régióban: nem semmi, mi áll a háttérben