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Havanna, Havanna városa, Kuba, Karib-térség
Utazás

Nagyon vigyázz, ha erre a mesés szigetre utazol: azonnali figyelmeztetést adtak ki a turistáknak

MTI
2026. szeptember 5. 11:33

A víz- és áramellátás romlása miatt megnőtt egészségügyi kockázatokra figyelmeztette a Kubába utazókat és ott élőket a kubai amerikai nagykövetség pénteken.

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"Az amerikai nagykövetség jelentős növekedést tapasztalt a hasmenéses megbetegedések számában egész Kubában, ami a víz- és energiaellátó infrastruktúra folyamatos romlásához köthető" - olvasható a közleményben.

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A Kubába utazóknak és az ott tartózkodóknak azt tanácsolták, hogy legyenek óvatosak a romlandó élelmiszerekkel, amelyeket esetleg nem megfelelően tároltak, és óva intettek attól, hogy "olyan ételeket fogyasszanak, amelyek úgy tűnnek, mintha hosszabb ideig szobahőmérsékleten álltak volna".

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Miguel Díaz-Canel kubai elnök a július 26-i nemzeti felkelés napja alkalmából tartott beszédében azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy gazdasági nyomásgyakorlással próbálja térdre kényszeríteni országát, és a szankciók feloldását sürgette.
Címlapkép: Getty Images
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