Nagyon vigyázz, ha erre a mesés szigetre utazol: azonnali figyelmeztetést adtak ki a turistáknak

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A víz- és áramellátás romlása miatt megnőtt egészségügyi kockázatokra figyelmeztette a Kubába utazókat és ott élőket a kubai amerikai nagykövetség pénteken.
"Az amerikai nagykövetség jelentős növekedést tapasztalt a hasmenéses megbetegedések számában egész Kubában, ami a víz- és energiaellátó infrastruktúra folyamatos romlásához köthető" - olvasható a közleményben.
A Kubába utazóknak és az ott tartózkodóknak azt tanácsolták, hogy legyenek óvatosak a romlandó élelmiszerekkel, amelyeket esetleg nem megfelelően tároltak, és óva intettek attól, hogy "olyan ételeket fogyasszanak, amelyek úgy tűnnek, mintha hosszabb ideig szobahőmérsékleten álltak volna".
Donald Trump amerikai elnök kormánya kilenc hónapja tartja üzemanyag-blokád alatt a szigetországot, ami fokozta az áramkimaradások gyakoriságát, és megnehezítette a hűtést és a higiéniai feltételek biztosítását. Az ENSZ emberi jogi szakértői szerint az üzemanyag-blokád sérti a nemzetközi jogot.
A nemzetközi szervezet szakértői csoportja augusztusban fokozott járványveszélyre hívta fel a figyelmet Kubában az Egyesült Államok által szigorított szankciók miatt. A Trump-kormány a szankciókkal akar politikai változást kikényszeríteni a kommunista vezetésű országban. Trump az Egyesült Államokkal szembeni nemzetbiztonsági fenyegetésnek nevezte Kubát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Miguel Díaz-Canel kubai elnök a július 26-i nemzeti felkelés napja alkalmából tartott beszédében azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy gazdasági nyomásgyakorlással próbálja térdre kényszeríteni országát, és a szankciók feloldását sürgette.
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