Elképesztő összeg: ennyit költ egy átlagos magyar család a külföldi nyaralásra

Hiába számít továbbra is elsődleges szempontnak az ár, a magyarok nem mondtak le a külföldi nyaralásról: az Invia friss kutatása szerint a lakosság jelentős része idén is utazott vagy utazást tervez, a szervezett utak iránt pedig nemcsak az idősebbek, hanem egyre inkább a fiatalok is érdeklődnek. A legnépszerűbb célpontok között továbbra is Törökország, Görögország és Egyiptom vezet, de közben erősödik Albánia, Bulgária, a Kanári-szigetek és az egzotikus utak piaca is. Az utazásközvetítő adatai szerint egy magyar család átlagosan már közel 1,2 millió forintot költ egy szervezett nyaralásra, amivel a régiós összevetésben is az élmezőnyben vagyunk.

Hiába hozott bizonytalanságot a február végi közel-keleti konfliktus, a magyarok nem mondtak le a külföldi nyaralásról. Az Invia adatai szerint Magyarországon a legmagasabb a családi nyaralási csomagok átlagos értéke a régióban: egy foglalás átlagosan közel 1,2 millió forintba kerül. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Törökország, amelyet Egyiptom és Görögország követ, miközben Egyiptom 34 százalékos éves növekedést produkált. Közben egyre többen indulnak regionális repterekről is: Pozsony például 128 százalékot ugrott, ráadásul bizonyos utaknál akár 14 százalékkal olcsóbb lehet Budapestnél.

A 2026-os nyári szezon erős előfoglalásokkal indult a magyar utazási piacon, majd a február végi közel-keleti konfliktus miatt érezhető átrendeződés kezdődött. Az Invia adatai szerint a bizonytalanság először a közvetlenül érintett országok iránti keresletet vetette vissza, de a hatás olyan desztinációkra is átterjedt, amelyek nem részesei a konfliktusnak.

A cég szerint ugyanakkor a piac gyorsan alkalmazkodott: az utazási csomagok iránti kereslet összességében erős maradt, Egyiptom viszonylag gyorsan visszatért, Spanyolország és Görögország pedig piaci részesedést nyert. Az Invia szerint bizonytalanabb időszakban sok utas inkább a szervezett utazási csomagokat választja, mert ezek nagyobb biztonságot, kiszámíthatóságot és ügyféltámogatást jelentenek.

Fontos fogyasztói szempont, hogy a közel-keleti helyzet és a kerozinár hirtelen emelkedése ellenére az utazási csomagok árai nem ugrottak meg emiatt. Ennek oka, hogy az ajánlatok jelentős része már a konfliktus kitörése előtt megkötött szerződéseken, vagyis korábbi kerozinárakon alapult.

A magyarok költik a legtöbbet a régióban

Közép-európai összevetésben a magyarok költik a legtöbbet a nyári családi nyaralásra. Az Invia adatai szerint Magyarországon az átlagos családi foglalási érték körülbelül 1 193 000 forint. Szlovákiában ez nagyjából 1 018 000 forint, Lengyelországban 963 000 forint, Csehországban pedig 838 000 forint.

A magyar és a cseh átlag között így több mint 350 ezer forint különbség van. Az átlagos tartózkodási idő ugyanakkor közel azonos a régióban: a magyar utasok átlagosan 8,4 napra foglalnak, Csehországban 8,6, Lengyelországban 8,9, Szlovákiában pedig 9 nap az átlag.

Bár a magyarok hajlandók sokat költeni a nyaralásra, az ár továbbra is kulcskérdés. Az Invia kutatása szerint a külföldi nyári utazás kiválasztásánál a válaszadók 30 százaléka az árat tartja elsődleges szempontnak. A második legfontosabb tényező a biztonság, ezt követi az, hogy az út valóban jó vakációs élményt nyújtson.

Törökország vezet, Egyiptom nagyot ment

A magyar utazók körében továbbra is Törökország a legnépszerűbb úti cél, ezt Egyiptom és Görögország követi. A négy közép-európai piacon ugyanaz a három ország vezeti a toplistákat, legfeljebb a sorrend változik.

Egyiptom idén különösen erős szezont zárt a magyar piacon: az Invia adatai szerint az érdeklődés éves szinten 34 százalékkal bővült. A foglalások alapján az all inclusive ellátás továbbra is meghatározó, a magyar utasok 77 százaléka ilyen csomagot választott. Négy- vagy ötcsillagos szállodát a foglalások 78 százalékában kértek.

Az idei szezon egyik tanulsága, hogy a magyar utazók továbbra is keresik a klasszikus tengerparti, kényelmes, kiszámítható nyaralásokat. Törökország és Egyiptom ebben különösen erős, mert sok szálloda kínál családbarát szolgáltatásokat, all inclusive ellátást és jó ár-érték arányú csomagokat.

Spanyolország és Görögország szintén nyertese volt az átrendeződésnek. Az Invia szerint a bizonytalanabb geopolitikai helyzetben ezek az európai célpontok sok utas szemében biztonságosabb alternatívának tűntek.

Pozsony és Bécs is egyre fontosabb a magyaroknak

Az utazási piac egyik látványos változása, hogy a magyar utasok egyre gyakrabban választanak regionális vagy külföldi repülőtereket. Budapest továbbra is a legfontosabb indulási pont, de Bécs, Pozsony, Debrecen és Graz szerepe is erősödik.

Az Invia adatai szerint a budapesti indulások 10 százalékkal, a debreceniek 8 százalékkal, a bécsiek 13 százalékkal, a graziak 4 százalékkal nőttek éves szinten. A legnagyobb ugrást Pozsony hozta, ahol 128 százalékos növekedést mértek.

Ennek egyik oka az ár: az Invia szerint egy Pozsonyból induló, összehasonlítható nyaralás akár 14 százalékkal is olcsóbb lehet, mint a budapesti indulás. Emellett Pozsonyból és Bécsből több olyan desztináció is elérhető, amely Budapestről nem vagy csak korlátozott kapacitással foglalható.

A téli és egzotikus utaknál ez különösen fontos lehet. Az Invia szerint a következő időszakban Vietnám és a Dominikai Köztársaság is kiemelt szerepet kaphat, részben azért, mert ezekre a célpontokra az utasok közvetlenül Pozsonyból is repülhetnek.

Bulgária és a Zöld-foki-szigetek is felkerült a térképre

A klasszikus célpontok mellett több feltörekvő úti cél is látványosan erősödött. Magyarországon Bulgária kimagasló növekedést ért el: az Arany Homok háromjegyű bővülést mutatott, Albena foglalásai pedig megduplázódtak.

Bulgária főleg azoknak a családoknak lehet vonzó, akik tengerparti nyaralást keresnek, de kedvezőbb árú, közeli és európai célpontban gondolkodnak. A bővülő repülőkapacitás is sokat segített abban, hogy a magyar utazók újra felfedezzék a bolgár tengerpartot.

A török Égei-part szintén erősödött, az Invia adatai szerint 30 százalékos növekedést ért el. Új szereplőként pedig a Zöld-foki-szigetek is megjelentek a kínálatban, közvetlen budapesti charterjáratokkal.

Az egzotikus utak iránti kereslet az őszi-téli időszakban tovább erősödhet. Az Invia szerint a magyar utazók egyre nyitottabbak a távolabbi desztinációkra, különösen akkor, ha azok közvetlen vagy regionális járatokkal is elérhetők.

Már nem csak az idősebbek mennek utazási irodába

A kutatás egyik érdekes tanulsága, hogy az utazási irodák szerepe nem eltűnt, hanem átalakult. A szervezett utak iránt már nemcsak az idősebb korosztály érdeklődik: a fiatalabbak körében is nő a nyitottság.

Az Invia felmérése szerint a magyarok 21 százaléka utazott vagy tervezett külföldre utazni utazási irodán keresztül, a 29 év alattiaknál pedig ez az arány 27 százalék.

Ennek egyik oka, hogy a klasszikus, nyolcnapos charterutak mellett egyre népszerűbbek a rugalmas, úgynevezett dinamikus csomagok. Ezeknél az utas maga választhatja ki, hány napra menne, milyen járattal utazna és milyen szállást kérne, miközben a repülőjegy, a szállás és más szolgáltatások egy csomagban foglalhatók.

Ez különösen a fiatalabb utazóknak vonzó, akik gyakran nem egy teljes hetes nyaralást keresnek, hanem rövidebb városlátogatást, 3-4 napos tengerparti utat vagy gyors, rugalmas kikapcsolódást. A csomag előnye, hogy probléma esetén nem külön kell egyeztetni a légitársasággal, a szállással vagy a transzferszolgáltatóval, hanem egy szolgáltatóhoz lehet fordulni.

A last minute sem tűnt el

Bár egyre többen terveznek előre, a last minute kereslet továbbra is erős. Az idei szezonban ez különösen látványosan szeptemberre és októberre tolódott, vagyis sokan a nyár végén, illetve kora ősszel döntöttek az utazás mellett.

Az Invia szerint optimizmusra ad okot a téli szezon is. A klasszikus meleg úti célok mellett az egzotikus desztinációk, különösen Vietnám és a Dominikai Köztársaság lehetnek fontosak, miközben Egyiptom és a Kanári-szigetek is erős őszi-téli keresletre számíthat.

A magyarok utazási kedve tehát a bizonytalanság ellenére sem tört meg. Inkább az látszik, hogy tudatosabban választanak: figyelik az árakat, nyitottabbak a regionális repterekre, egyre többször használják a digitális eszközöket, és ha kockázatosabbnak érzik a helyzetet, szívesebben választanak szervezett utazási csomagot.