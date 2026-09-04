Megújul a Deseda tó környezete; a somogyi megyeszékhely egyik legkedveltebb természeti és rekreációs helyszíne 570 millió forintos beruházásnak köszönhetően nyújthat magasabb színvonalú szolgáltatásokat.
Elfogyott a türelem: gigacéget dob ki az elnök az országból, ez az oka
Az elnök egyik érve a cég kidobására az, hogy szerinte a kitermelt ásványkincseket feldolgozás nélkül exportálták - írta meg a BBC.
William Ruto kenyai elnök felszólította az indiai Tata Chemicals vállalatot az ország elhagyására, mivel szerinte a cég nem teremtett elegendő hozzáadott értéket Kenyában. A Tata Group konglomerátumhoz tartozó Tata Chemicals Magadi a Nairobitól mintegy 120 kilométerre délnyugatra fekvő Magadi-tónál üzemelteti szódagyárát, ahonnan évente több mint 350 ezer tonna szódát (nátrium-karbonátot) exportál többek között Indiába, Délkelet-Ázsiába és a Közel-Keletre. A vállalat Afrika legnagyobb szódagyártója, Kenya pedig a világ negyedik legnagyobb természetesszóda-termelője.
Ruto a Kajiado megyében tett látogatása során élesen bírálta a vállalatot. Az elnök szuahéli nyelven úgy fogalmazott, hogy a Tata Chemicals Magadi száz éve rendelkezik szerződéssel, mégsem ért el semmit, ezért ideje, hogy összepakoljanak és távozzanak. Hozzátette, hogy a cég nem épített gyárakat a térségben, és az ásványkincset feldolgozatlanul szállítja külföldre ahelyett, hogy helyben üveget vagy vegyipari termékeket állítana elő.
Az államfő közölte, hogy a kormány már azonosította azokat az új befektetőket, akik átvehetik a Tata tevékenységét, és több munkahelyet, valamint nagyobb beruházásokat hozhatnak Kenyába. A felszólítást megelőzően Kenya bányászati minisztere öt héttel korábban a működés felfüggesztésére utasította a vállalatot az elmaradt bányajáradékok és egyéb szabályozási hiányosságok miatt.
A Tata Chemicals közleményében jelezte, hogy tiszteletben tartja a kormány döntését, és elkötelezett a konstruktív párbeszéd mellett a megfelelő jogi és szabályozási csatornákon keresztül a nyitott kérdések rendezése érdekében. A vállalat hangsúlyozta, hogy 2005-ös piacra lépése óta fontos szerepet tölt be a kenyai gazdaságban, hiszen mintegy 500 embert foglalkoztat, közösségi programjai pedig körülbelül 30 ezer embert támogatnak a Magadi környéki térségben egészségügyi, oktatási és infrastrukturális szolgáltatásokkal. A 2024-es pénzügyi beszámolója szerint a cég mintegy 245 ezer tonna szódát értékesített, 78,7 millió dolláros árbevétel mellett.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A magadi üzem története 1911-ig nyúlik vissza, a fő bányászati koncessziós szerződést 1928-ban kötötték a kenyai kormánnyal. A Tata Chemicals 2005-ben szerezte meg az egységet a brit Brunner Mond Group felvásárlásával.
A döntés hátterében a robotaxik térnyerése és a szervezeti hatékonyság növelésének igénye áll.
A cégek többsége szerint gyorsítja a munkát az AI, mégis csak kevesen érzik ennek valódi pénzügyi hatását.
Kegyetlen csapda vár a magyar vállalkozásokra az interneten: milliókat bukhat, aki elköveti ezt az apró hibát
Bár a kisebb vállalkozások gyakran csak érintőlegesen foglalkoznak a szerzői jogok kérdéskörével, könnyen jelentős összegeket felemésztő hibákba lehet esni.
Frei Tamás visszaszerezte a Cafe Frei kávézólánc teljes irányítását, miután eddigi üzlettársa kiszállt a cégből.
Szeptember 1-jétől új kötelezettség lép életbe a vállalkozások számára, a papíron és számítógéppel kiállított nyugták adatait is továbbítani kell a NAV felé.
Végleg bezár a legendás vidéki zománcgyár: Bonyhád és az egész ország számára is hatalmas veszteség, búcsúzhatunk az ikonikus piros lábasoktól
A cégbíróság által kijelölendő felszámoló biztos feladata lesz a mintegy 150 munkavállaló elmaradt fizetésének, végkielégítésének és felmondási járandóságának rendezése.
Végelszámolás alá került Pachert Balázs és Balogh Levente üdítős cége: elárulták, miért kellett lezárni a projektet
Végelszámolással megszűnik a Pachert Balázs és Balogh Levente által alapított Zord Drink.
Az Európai Bizottság 2026. június 24-én egy átfogó jogalkotási csomagot mutatott be, amely az Európai Unió közvetlen adózási szabályainak jelentős egyszerűsítését célozza.
A csecsemőt az Országos Mentőszolgálat munkatársai vették át, majd kórházba szállították.
Magyarországon jóval gyorsabban romlott a vállalkozások helyzete, mint az uniós átlag.
Szeptembertől jelentősen szélesedik azoknak a vállalkozásoknak a köre, amelyeknek adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a nyugtáikról.
Az SK On Hungary Kft. tavalyi árbevétele ugyanis elérte a 388 milliárd forintot.
Rendkívüli bejelentés: eladta a Cserpes Sajtműhelyt az alapító, vajon eltűnnek a kedvenc termékeink?
Eladta a Cserpes Sajtműhelyt az alapító, Cserpes István
Nagy reményekkel várja a magyar gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozási szektor az uniós fejlesztési forrásokat.
Óriási önszabotázs, ami a magyar cégeknél folyik jelenleg: súlyos böjtje lehet a tömeges leépítéseknek
A hazai technológiai vállalkozások fluktuációs átlaga évi mintegy 28%.
Kész, ennyi volt: súlyos csalással vádolják Selena Gomezt, csendben omlott össze a méregdrága biznisz
Selena Gomez mentális egészségügyi startupjának, a Wondermindnek több befektetője csütörtökön beperelte a popsztárt.
Kétszázmillióra büntették az eMAG-ot: nem kegyelmezett a versenyhivatal, ezért szabta ki a súlyos büntit
A sorozatos mulasztások és a megtévesztő gyakorlatok miatt az eMAG-ra kiszabott büntetések összege az elmúlt években már meghaladta a 700 millió forintot.
A csalók rendkívül gátlástalan módszerekkel dolgoztak, ugyanis minden esetben a kiszemelt ingatlanok valódi tulajdonosának vagy azok hozzátartozójának adták ki magukat.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.