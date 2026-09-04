Elfogyott a türelem: gigacéget dob ki az elnök az országból, ez az oka

Az elnök egyik érve a cég kidobására az, hogy szerinte a kitermelt ásványkincseket feldolgozás nélkül exportálták - írta meg a BBC.

William Ruto kenyai elnök felszólította az indiai Tata Chemicals vállalatot az ország elhagyására, mivel szerinte a cég nem teremtett elegendő hozzáadott értéket Kenyában. A Tata Group konglomerátumhoz tartozó Tata Chemicals Magadi a Nairobitól mintegy 120 kilométerre délnyugatra fekvő Magadi-tónál üzemelteti szódagyárát, ahonnan évente több mint 350 ezer tonna szódát (nátrium-karbonátot) exportál többek között Indiába, Délkelet-Ázsiába és a Közel-Keletre. A vállalat Afrika legnagyobb szódagyártója, Kenya pedig a világ negyedik legnagyobb természetesszóda-termelője.

Ruto a Kajiado megyében tett látogatása során élesen bírálta a vállalatot. Az elnök szuahéli nyelven úgy fogalmazott, hogy a Tata Chemicals Magadi száz éve rendelkezik szerződéssel, mégsem ért el semmit, ezért ideje, hogy összepakoljanak és távozzanak. Hozzátette, hogy a cég nem épített gyárakat a térségben, és az ásványkincset feldolgozatlanul szállítja külföldre ahelyett, hogy helyben üveget vagy vegyipari termékeket állítana elő.

Az államfő közölte, hogy a kormány már azonosította azokat az új befektetőket, akik átvehetik a Tata tevékenységét, és több munkahelyet, valamint nagyobb beruházásokat hozhatnak Kenyába. A felszólítást megelőzően Kenya bányászati minisztere öt héttel korábban a működés felfüggesztésére utasította a vállalatot az elmaradt bányajáradékok és egyéb szabályozási hiányosságok miatt.

A Tata Chemicals közleményében jelezte, hogy tiszteletben tartja a kormány döntését, és elkötelezett a konstruktív párbeszéd mellett a megfelelő jogi és szabályozási csatornákon keresztül a nyitott kérdések rendezése érdekében. A vállalat hangsúlyozta, hogy 2005-ös piacra lépése óta fontos szerepet tölt be a kenyai gazdaságban, hiszen mintegy 500 embert foglalkoztat, közösségi programjai pedig körülbelül 30 ezer embert támogatnak a Magadi környéki térségben egészségügyi, oktatási és infrastrukturális szolgáltatásokkal. A 2024-es pénzügyi beszámolója szerint a cég mintegy 245 ezer tonna szódát értékesített, 78,7 millió dolláros árbevétel mellett.

A magadi üzem története 1911-ig nyúlik vissza, a fő bányászati koncessziós szerződést 1928-ban kötötték a kenyai kormánnyal. A Tata Chemicals 2005-ben szerezte meg az egységet a brit Brunner Mond Group felvásárlásával.