A fogadó százszoros nyereményszorzóval találta el egy labdarúgó gólszerzését, az állami vállalat azonban utólag érvénytelenítette a szelvényt.
Felfoghatatlan vagyon a tét a következő Eurojackponton: elképesztő milliárdokért indulhat a roham
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Egyetlen külföldi játékos viszont 74 millió forinttal lett gazdagabb.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 36. játékhéten, pénteken:
5; 14; 31; 33; 43; 3; 4.
Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, így a jövő héten már 11,3 milliárd forint lesz a tét.
A legmagasabb nyerőosztály ezúttal az 5+0 találatos volt, egy szerencsés külföldi játékos több mint 74 millió forintot nyert.
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A magyarok ezúttal nem voltak szerencsések, 18-an végeztek 4+1 találattal. Ők egyenként 124 ezer forintot nyertek.
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