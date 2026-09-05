2026. szeptember 5. szombat Viktor, Lőrinc
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
3d Render Printing Paper money on 200 Euro Front Banknote printing machine... Financial, tax, stock market and investment concept. (Depth Of Field)
Szórakozás

Felfoghatatlan vagyon a tét a következő Eurojackponton: elképesztő milliárdokért indulhat a roham

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 08:55

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Egyetlen külföldi játékos viszont 74 millió forinttal lett gazdagabb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 36. játékhéten, pénteken:

5; 14; 31; 33; 43; 3; 4.

Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, így a jövő héten már 11,3 milliárd forint lesz a tét. 


A legmagasabb nyerőosztály ezúttal az 5+0 találatos volt, egy szerencsés külföldi játékos több mint 74 millió forintot nyert.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A magyarok ezúttal nem voltak szerencsések, 18-an végeztek 4+1 találattal. Ők egyenként 124 ezer forintot nyertek.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
10:55
10:31
10:01
09:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
2026. szeptember 4.
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
2026. szeptember 4.
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 5. szombat
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
3
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
5
3 hete
Új sorsjegy tarol Magyarországon: ennyit lehet vele nyerni, indulhat a roham a lottózókba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 06:02
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 19:01
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
Agrárszektor  |  2026. szeptember 5. 11:03
Ijesztő, ami a Tiszánál zajlik: súlyos a helyzet, szigorítás jön