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Pofátlan banki csalást lepleztek le: videón az újabb próbálkozás, így próbálják kifosztani a számládat
A jól ismert módon, magát ügyintézőnek kiadva próbálkozott egy telefonos csaló, pechére azonban a kiszemelt áldozatot nem ejtették a fejére.
Újabb telefonos csalási kísérletre hívja fel a figyelmet egy friss, a TikTokon közölt felvétel, amelyen egy rég ismert módszerrel próbálják lehúzni a kiszemelt áldozatot. A csaló ezúttal (is) banki ügyintézőnek adta ki magát, külföldről indított gyanús tranzakciókról beszélt, majd fokozatosan kezdett egyre több információt kérni a hívott féltől.
A telefonos csalók módszerei folyamatosan változnak, a forgatókönyv azonban sok esetben hasonló: váratlanul hívják fel áldozatukat, valamilyen sürgős problémára hivatkoznak, majd félelmet keltenek bennük. Ezután igyekeznek elérni, hogy az illető belépjen a mobilbankjába, ellenőrizze az egyenlegét, módosítsa a limiteket, vagy akár egy „biztonságos számlára” utalja át a pénzét. A videót itt nézheted meg:
@draxos ♬ eredeti hang - Draxos
A bszélgetésben a magát banki ügyintézőnek kiadó csaló először azt próbálja kideríteni, használ-e az áldozat mobilbanki alkalmazást. Ezután rögtön egy állítólagos biztonsági incidenssel áll elő. A férfi azt állítja, hogy Romániában próbáltak illetéktelenek hozzáférni az ügyfél bankszámlájához, sőt állítása szerint a támadók a bankkártya „digitalizációját” is megpróbálták végrehajtani.
Romániában kezdeményezték elsősorban a tranzakciókat, nem csak egy átutalásról van szó, hanem digitalizálták az ön bankkártyáját
– magyarázza a csaló, meglehetősen zavaros körmondatokban.
A történet azonban itt nem ér véget. A csaló ezután folyamatosan próbálja megtudni, mekkora összeg található az áldozat számláján, miközben azt állítja, hogy erre valamilyen jegyzőkönyv miatt van szükség.
Milyen összeget írhatunk a jegyzőkönyvbe, csak megközelítőleges összeget? Pontos összegre nincsen szükségünk
– hangzik el. Itt azonban az áldozat visszakérdezett, hogy ha valóban a bank alkalmazottja, mint állította, miért nem látja ezt a rendszerben?
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Ez az a pont, ahol már különösen látványosan szétesik a csaló története. A magát banki ügyintézőnek kiadó férfi ugyanis továbbra is arra próbál hivatkozni, hogy bizonyos információkat nem látnak a rendszerben, miközben korábban éppen arra építette fel az egész történetet, hogy a bank rendszere észlelte az állítólagos külföldi támadást.
A beszélgetés során a csaló nemcsak a számlán lévő összegre kíváncsi, hanem arra is próbálja rávenni áldozatát, hogy ellenőrizze bankkártyás limitjeit. A kiszemelt áldozat nagyjából itt unta meg a végeláthatatlan párbeszédet, és keresetlen szavakkal küldi melegebb éghajlatra a próbálkozót.
Rengeteg módszerrel próbálkoznak a csalók
A banki ügyintézőnek kiadó telefonos csalók csak egy szeletét jelentik annak a rendkívül széles eszköztárnak, amelyet a kiberbűnözők használnak. Az elmúlt években a módszerek ráadásul egyre kifinomultabbá váltak: gyakori például, hogy a csalók banki alkalmazottnak, rendőrnek, ügyésznek vagy akár jegybanki munkatársnak adják ki magukat. Máskor azt állítják, hogy gyanús tranzakciót észleltek, feltörték az áldozat számítógépét, vagy éppen valaki hitelt próbált felvenni a nevében.
Szintén elterjedt módszer a hamis SMS-ek és e-mailek küldése, amelyek futárszolgálatok, bankok, közműszolgáltatók vagy állami intézmények nevében érkeznek. Ezekben általában egy linkre próbálják rávenni a címzettet, ahol aztán megszerezhetik banki vagy személyes adatait.
Az utóbbi időben ráadásul a mesterséges intelligencia is új lehetőségeket adott a bűnözők kezébe. Előfordulhatnak hamisított hangfelvételek, megtévesztően valósághű videók és olyan telefonhívások is, amelyek során a csalók ismerős vagy hozzátartozó hangját próbálják utánozni.
A legfontosabb szabály azonban továbbra is változatlan: ha egy váratlan telefonhívás során valaki sürgetni kezd, félelmet kelt, vagy arra próbál rávenni, hogy lépjünk be a netbankunkba, adjunk meg adatokat, változtassuk meg a banki limiteket vagy utaljuk át a pénzünket, érdemes azonnal gyanakodni. Ha pedig kétség merül fel, a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, amit a mostani hívás célpontja is tett: bontani kell a vonalat, és a bankot az ismert, hivatalos telefonszámán vagy személyesen kell felkeresni - valamint a rendőrség is kéri a kiszemelt áldozatokat, hogy tegyenek bejelentést.
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