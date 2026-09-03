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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 3.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 3.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 3.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 367.84 Ft
CHF: 390.89 Ft
GBP: 428.01 Ft
USD: 317.17 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 2.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 6, 7, 8, 12, 21, 26</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 78 db<br> 5-ös találat: 3501 db<br> 4-es találat: 45651 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 44380 Ft
MOL: 4990 Ft
RICHTER: 12800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.04: Nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között alakul.

2026.09.05: Napos idő várható, majd a déli óráktól észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15, 22 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.09.02)

Akciók

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