Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 3.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 3.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 2.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 6, 7, 8, 12, 21, 26

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 78 db

5-ös találat: 3501 db

4-es találat: 45651 db



OTP: 44380 Ft

MOL: 4990 Ft

RICHTER: 12800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.04: Nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között alakul.

2026.09.05: Napos idő várható, majd a déli óráktól észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15, 22 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.09.02)

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