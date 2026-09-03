A szüret két-három héttel korábban kezdődött. Az ok nem jó hír: aszály és egy terjedő betegség egyszerre sújtja a magyar szőlőket.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 3.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 3.
Névnap
Hilda
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 367.84 Ft
CHF: 390.89 Ft
GBP: 428.01 Ft
USD: 317.17 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44380 Ft
MOL: 4990 Ft
RICHTER: 12800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.04: Nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között alakul.
2026.09.05: Napos idő várható, majd a déli óráktól észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15, 22 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.09.02)
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Változékonyra fordul az időjárás, megnövekvő felhőzetre, elszórtan csapadékra és megélénkülő szélre kell számítani.
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Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében Magyarországon.
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