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Egy régi, kiszáradt, elhalt faág veszélyesen a járdára zuhant. Élet- és egészségveszély kidőlt fa viharos
Utazás

Nincs menekvés, itt az ősz: brutális a szél, lakóházak és autók sincsenek biztonságban

MTI
2026. szeptember 5. 14:35

Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

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A tájékoztatás szerint a Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítanak el a tűzoltók. Bács-Kiskunban több helyszínre is riasztották az egységeket.

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Kiskunhalason elektromos vezetékre, Kiskunmajsán távközlési vezetékre szakadt faág, Ordason pedig egy nagy fa dőlt az 51347-es útra. Békés vármegyében, Geszten egy öt méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét és a közterületet, Mezőkovácsházán pedig a régi általános iskola épülete előtt dőlt ki egy fa.

Csongrád-Csanádban, Nagymágocson egy kiszáradt fenyőfa dőlt egy épület tetejére. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A III. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további két kiszáradt fa gallyazását kezdték meg. A VI. kerületi Kmety György utcában két nagy faág hasadt le, amelyek eltávolítása szükséges - írta a katasztrófavédelem.
Címlapkép: Getty Images
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