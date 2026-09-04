Csütörtök éjjel nyilvánossá váltak a magyar kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai.
Döbbenetes fordulat az időjárásban: most közölte a HungaroMet, mire kell készülni a hétvégén
Nyári meleget hoz a péntek, az ország több pontján 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A HungaroMet előrejelzése szerint 26 és 32 fok között alakulnak a maximumok, egyes térségekben azonban ennél is melegebb lehet. Veszélyes időjárási jelenségre pénteken egyelőre nem kell számítani.
Továbbra sem akar enyhülni az idő szeptember elején. A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint pénteken 26 és 32 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet Magyarországon.
Az éjszaka még kellemesen friss lesz, 9 és 19 fok közötti minimumokra lehet számítani. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és többfelé ismét 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 19 fok körül alakulhat a legalacsonyabb, 32 fok körül pedig a legmagasabb hőmérséklet. Változó felhőzet mellett többórás napsütésre lehet számítani. A főváros térségében csapadék nem valószínű, az északnyugati szél viszont helyenként megélénkülhet.
A HungaroMet péntekre jelenleg nem jelez olyan időjárási eseményt, amely elérné a veszélyjelzési kritériumokat. A meteorológiai szolgálat szerint pénteken veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.
A meleg hétvégén is kitart. Bár szombaton jön egy kisebb hidegfront, de így is 26 és 34 fok között alakulhatnak a maximumok, vasárnap pedig 24 és 29 fok közötti csúcsértékek várhatók. A következő hét elején ismét erősödhet a meleg, kedden a HungaroMet előrejelzése szerint 31 és 36 fok közötti maximumok is előfordulhatnak.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hiába számít továbbra is elsődleges szempontnak az ár, a magyarok nem mondtak le a külföldi nyaralásról:
Változékonyra fordul az időjárás, megnövekvő felhőzetre, elszórtan csapadékra és megélénkülő szélre kell számítani.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
Tévhit, hogy a saját szervezésű út mindig olcsóbb: a nagy utazási irodák csoportszintű beszerzései sok esetben kedvezőbb csomagárakat eredményezhetnek,
24,9 fokos országos átlagot mértek augusztusban, miközben a csapadék a szokásos mennyiség negyedét sem érte el.
A Ryanair szerint a magas olajárak miatt jövőre jelentősen drágulhatnak a repülőjegyek Európában.
A szeptember 2-i közlekedési helyzetet jelentős torlódások, műszaki mentések és útépítési munkálatok nehezítik az ország több pontján.
Élesedett a nagyszabású menetrend változás szeptember 1-től: máshogy közlekedik sok helyközi és távolsági buszjárat
2026. szeptember 1-jétől új autóbusz-menetrend lép életbe szerte az országban. Több távolsági és helyközi járat menetrendje változik.
Kész, ennyi volt: azonnali hatállyal kitiltották a forgalomból ezeket az e-rollereket, nem lehet velük közlekedni
Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy szeptember 1-jével kitiltották a közúti forgalomból a 25 km/h-nál gyorsabb, valamint az üléssel ellátott elektromos rollereket.
2026 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Futhatnak a pénzük után a pórul járt magyar utazók: elúszott a nyaralás ára, esélytelen mindent visszakapni
A Bulgáriában bejegyzett Robinson Tours augusztusi fizetésképtelenné válása nyomán eddig több mint 330 ezer eurónyi kárigényt nyújtottak be a károsult utasok.
Durva szigorítás jön a magyarok egyik kedvenc egzotikus országában: felére csökkentik a vízummentes nyaralás idejét
Szeptember 15-től jelentősen kevesebb időt tölthetnek vízummentesen Thaiföldön az Európai Unió tagállamaiból érkező turisták
Szeptember 19-én kezdődik a világ egyik legismertebb sörfesztiválja Münchenben, az idei Oktoberfest nemcsak a méregdrága sörárak miatt tartogat meglepetéseket.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
Szeptemberben sokan automatikusan elengedik a nyaralást, pedig lehet, hogy épp ekkor éri meg a legjobban belföldön útra kelni.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hiába léptünk át szeptemberbe, ismét 37-38 fokos forróság jöhet, és a kánikula a jövő héten is folytatódhat.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.