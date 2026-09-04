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Döbbenetes fordulat az időjárásban: most közölte a HungaroMet, mire kell készülni a hétvégén

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 07:14

Nyári meleget hoz a péntek, az ország több pontján 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A HungaroMet előrejelzése szerint 26 és 32 fok között alakulnak a maximumok, egyes térségekben azonban ennél is melegebb lehet. Veszélyes időjárási jelenségre pénteken egyelőre nem kell számítani.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Továbbra sem akar enyhülni az idő szeptember elején. A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint pénteken 26 és 32 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet Magyarországon.

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Az éjszaka még kellemesen friss lesz, 9 és 19 fok közötti minimumokra lehet számítani. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és többfelé ismét 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 19 fok körül alakulhat a legalacsonyabb, 32 fok körül pedig a legmagasabb hőmérséklet. Változó felhőzet mellett többórás napsütésre lehet számítani. A főváros térségében csapadék nem valószínű, az északnyugati szél viszont helyenként megélénkülhet.

A HungaroMet péntekre jelenleg nem jelez olyan időjárási eseményt, amely elérné a veszélyjelzési kritériumokat. A meteorológiai szolgálat szerint pénteken veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

A meleg hétvégén is kitart. Bár szombaton jön egy kisebb hidegfront, de így is 26 és 34 fok között alakulhatnak a maximumok, vasárnap pedig 24 és 29 fok közötti csúcsértékek várhatók. A következő hét elején ismét erősödhet a meleg, kedden a HungaroMet előrejelzése szerint 31 és 36 fok közötti maximumok is előfordulhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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