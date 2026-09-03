Fordulat jön az időjárásban: a kellemes meleg után feltámad a szél, és megérkeznek a felhők

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Változékonyra fordul az időjárás, megnövekvő felhőzetre, elszórtan csapadékra és megélénkülő szélre kell számítani. A kora őszi időszakhoz képest ugyanakkor meleg marad az idő, a csúcshőmérséklet ugyanis eléri a 26–31 fokot.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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