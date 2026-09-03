Az Alföld közepén tovább súlyosbodik az aszály: 2026 első nyolc hónapjában mindössze 194,6 milliméter csapadék hullott, 161 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Fordulat jön az időjárásban: a kellemes meleg után feltámad a szél, és megérkeznek a felhők
Változékonyra fordul az időjárás, megnövekvő felhőzetre, elszórtan csapadékra és megélénkülő szélre kell számítani. A kora őszi időszakhoz képest ugyanakkor meleg marad az idő, a csúcshőmérséklet ugyanis eléri a 26–31 fokot.
A HungaroMet tájékoztatása alapján a déli és délnyugati megyékben élők számíthatnak a legtöbb napsütésre, délutánra azonban nyugat felől ezeket a területeket is eléri a vastagabb felhőzet.
Ezzel párhuzamosan az északnyugatira, illetve nyugatira forduló szél az ország nagy részén megélénkül, néhol pedig kifejezetten megerősödhet. Az átvonuló felhőtömbök és a helyenként kialakuló csapadék ellenére napközben megmarad a nyárias meleg.
A szeptember 2-i közlekedési helyzetet jelentős torlódások, műszaki mentések és útépítési munkálatok nehezítik az ország több pontján.
Élesedett a nagyszabású menetrend változás szeptember 1-től: máshogy közlekedik sok helyközi és távolsági buszjárat
2026. szeptember 1-jétől új autóbusz-menetrend lép életbe szerte az országban. Több távolsági és helyközi járat menetrendje változik.
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