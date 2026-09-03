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Fordulat jön az időjárásban: a kellemes meleg után feltámad a szél, és megérkeznek a felhők

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 09:38

Változékonyra fordul az időjárás, megnövekvő felhőzetre, elszórtan csapadékra és megélénkülő szélre kell számítani. A kora őszi időszakhoz képest ugyanakkor meleg marad az idő, a csúcshőmérséklet ugyanis eléri a 26–31 fokot.

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A HungaroMet tájékoztatása alapján a déli és délnyugati megyékben élők számíthatnak a legtöbb napsütésre, délutánra azonban nyugat felől ezeket a területeket is eléri a vastagabb felhőzet.

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Ezzel párhuzamosan az északnyugatira, illetve nyugatira forduló szél az ország nagy részén megélénkül, néhol pedig kifejezetten megerősödhet. Az átvonuló felhőtömbök és a helyenként kialakuló csapadék ellenére napközben megmarad a nyárias meleg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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