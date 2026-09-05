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Utazás

Rendkívüli! Most közölte a MÁV a legnépszerűbb adriai járatáról: erre kevesen számítottak idén

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 13:29

Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria InterCity Budapest és Split között - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szombaton Facebook-oldalán.

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Hegyi Zsolt ismertette: a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.

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Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak, a háló- és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. Tovább információk a MÁV-csoport honlapján érhetők el.

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Kiderült, hogyan alakult a kínálat és mennyit drágultak az egyes ételek, italok az elmúlt évekhez képest a horvát tengerpart felé közlekedő vonatokon.

 
Címlapkép: Getty Images
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