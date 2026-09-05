Rendkívüli! Most közölte a MÁV a legnépszerűbb adriai járatáról: erre kevesen számítottak idén

Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria InterCity Budapest és Split között - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szombaton Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt ismertette: a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.

Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak, a háló- és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. Tovább információk a MÁV-csoport honlapján érhetők el.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyibe kerül most eljutni az Adriára éjszakai vonattal: újra indul a Budapest–Split járat Az Adria InterCity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között.