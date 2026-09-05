Nyolcmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány mintegy 800, többségében vidéki turisztikai mikro- és kisvállalkozásnak a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében.
Rendkívüli! Most közölte a MÁV a legnépszerűbb adriai járatáról: erre kevesen számítottak idén
Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria InterCity Budapest és Split között - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szombaton Facebook-oldalán.
Hegyi Zsolt ismertette: a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak, a háló- és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. Tovább információk a MÁV-csoport honlapján érhetők el.
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