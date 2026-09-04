Súlyos milliókat bukhatnak a cégek: itt a fegyver, ami már a katasztrófa előtt figyelmeztet

Geopolitikai konfliktusok, kibertámadások, ellátási láncokat érintő fennakadások és hirtelen gazdasági fordulatok nehezítik a vállalatok működését. Az EY 1200 kockázatkezelési vezető bevonásával készült nemzetközi kutatása szerint a mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy a cégek hamarabb felismerjék az ilyen események előjeleit. A vállalatok többsége azonban egyelőre főként kísérletezik a technológiával.

Az AI nagy mennyiségű adat elemzésével olyan összefüggéseket is feltárhat, amelyek elsőre nem láthatók. Így a vállalatok korábban azonosíthatják a kockázatokat, és felkészülhetnek azok várható hatásaira.

Az EY kutatása szerint jelentős különbség van a kockázatkezelést stratégiai kérdésként kezelő és a hagyományos támogató funkcióként értelmező vállalatok között. Az előbbi csoport vezetőinek 70 százaléka úgy véli, hogy az AI alapjaiban alakítja majd át a kockázatkezelést, míg a másik csoportban mindössze 40 százalék ez az arány.

„Sok vállalat ma még arra használja az AI-t, hogy gyorsabban végezze el ugyanazokat a feladatokat. A legnagyobb érték azonban nem feltétlenül ebben rejlik” – mondta Erik Slooten, az EY AI Confidence partnere.

A Hormuzi-szoros példája is mutatja, mire képes az AI

Az EY egy konkrét példát is említ. Egy vezető európai autógyártó AI-ügynökalapú rendszere előre jelezte a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakuló héliumhiány várható hatásait. Az ilyen korai előrejelzések lehetőséget adhatnak a vállalatoknak arra, hogy még a probléma kialakulása előtt módosítsák beszerzési vagy működési terveiket. Az EY szerint ezzel akár milliós veszteségeket is meg lehet előzni.

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Molnár Péter, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője szerint a vállalatvezetőknek folyamatosan kell azonosítaniuk a kockázatokat, mert a jelenlegi környezetben gyorsan változhatnak a körülmények. Az AI ebben abban segíthet, hogy korábban felismerje a figyelmeztető jeleket, és megmutassa az egymással összefüggő események várható hatásait.