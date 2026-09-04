Gyengüléssel megy el víkendezni a forint: mutatjuk a pénzek esti záróárfolyamot

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A főbb devizákkal szemben mind gyengült a forint az esti zárásra, az euró nagyjából tartja magát a dollárral szemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 361,40 forintról 362,18 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,19 forint és 364,22 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 384,68 forintról 385,10 forintra ment fel, míg a dolláré 310,84 forintról 311,71 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1626 dollárról 1,1618 dollárra változott.

Címlapkép: Getty Images

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