Már 14 kilométeres a torlódás az M1-esen Budapest felé!

A szeptember 2-i közlekedési helyzetet jelentős torlódások, műszaki mentések és útépítési munkálatok nehezítik az ország több pontján. A legnagyobb, közel 10 kilométeres dugó az M5-ös autópályán alakult ki Budapest felé, de az M1-es és az M7-es sztrádán, valamint több forgalmas főúton és Komáromban is megnövekedett menetidővel és terelésekkel kell számolni - jelentette az Útinform.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a komáromi csomópontnál egy korábbi baleset miatt kialakult 14 kilométeres torlódás már feloszlóban van, a sávlezárást feloldották. A főváros felé vezető oldalon, a Tatabányánál kiépített terelésnél és az azt megelőző szakaszon szakaszos lassulásra kell számítani, főleg a külső sávban. A Budapest felé tartó személyautósoknak érdemes az átterelt belső sávot választaniuk a gyorsabb haladás érdekében.

Az M5-ös autópályán, szintén a főváros irányába szalagkorlátot javítanak Újhartyán térségében. A 42-es és a 43-as kilométer között csak a belső sáv járható, emiatt mintegy 10 kilométeres kocsisor torlódott fel. Aki teheti, az örkényi csomópontnál letérve, az 5-ös főúton kerülheti el a lezárt szakaszt. Az M7-es autópályán Letenye felé mozgó terelés mellett folyik a munkavégzés a 22-es és a 45-ös kilométer között. A belső sávot mindig az aktuális munkaterületnél zárják le, ami Kápolnásnyék térségében nagyjából 3 kilométeres torlódást okoz.

Jelentős korlátozás lépett életbe Komáromban, ahol aszfaltozzák az Erzsébet híd magyar hídfőjénél lévő vasúti felüljárót. Ezen a szakaszon jelenleg csak a menetrend szerinti autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személy- és tehergépjárműveknek az 1-es és a 13-as főút érintésével, a Monostori híd felé érdemes kerülniük.

A főutakon is több helyen kell lassulásra számítani. A 4-es főúton, Üllőnél egy műszaki hibás jármű vesztegel a 404-es út körforgalmában, ezért a teherautók a 29-es kilométernél nem tudnak továbbhaladni. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás mellett dolgoznak az útépítők, így napközben itt is torlódásokra kell készülni. Ugyanezen a főúton, Kecskemét nyugati határában új körforgalmat építenek, ami miatt munkaidőben mindkét irányban nehézkes a haladás.

Az M60-as autópályán, az M6-os felé vezető oldalon aszfaltoznak a bólyi csomópont és az M6-os autópálya csatlakozása között. A 2-es és az 5-ös kilométerszelvény között lezárták a külső és a leállósávot, a forgalom csak a belső sávon haladhat, továbbá a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható. Szintén a déli országrészt érinti, hogy az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszán ideiglenesen nem kell útdíjat fizetniük a 3,5 tonna feletti gépjárműveknek, a díjfizetési rendszer ezen a 2,5 kilométeres szakaszon szünetel.