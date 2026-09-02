2026. szeptember 1-jétől új autóbusz-menetrend lép életbe szerte az országban. Több távolsági és helyközi járat menetrendje változik.
Már 14 kilométeres a torlódás az M1-esen Budapest felé!
A szeptember 2-i közlekedési helyzetet jelentős torlódások, műszaki mentések és útépítési munkálatok nehezítik az ország több pontján. A legnagyobb, közel 10 kilométeres dugó az M5-ös autópályán alakult ki Budapest felé, de az M1-es és az M7-es sztrádán, valamint több forgalmas főúton és Komáromban is megnövekedett menetidővel és terelésekkel kell számolni - jelentette az Útinform.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a komáromi csomópontnál egy korábbi baleset miatt kialakult 14 kilométeres torlódás már feloszlóban van, a sávlezárást feloldották. A főváros felé vezető oldalon, a Tatabányánál kiépített terelésnél és az azt megelőző szakaszon szakaszos lassulásra kell számítani, főleg a külső sávban. A Budapest felé tartó személyautósoknak érdemes az átterelt belső sávot választaniuk a gyorsabb haladás érdekében.
Az M5-ös autópályán, szintén a főváros irányába szalagkorlátot javítanak Újhartyán térségében. A 42-es és a 43-as kilométer között csak a belső sáv járható, emiatt mintegy 10 kilométeres kocsisor torlódott fel. Aki teheti, az örkényi csomópontnál letérve, az 5-ös főúton kerülheti el a lezárt szakaszt. Az M7-es autópályán Letenye felé mozgó terelés mellett folyik a munkavégzés a 22-es és a 45-ös kilométer között. A belső sávot mindig az aktuális munkaterületnél zárják le, ami Kápolnásnyék térségében nagyjából 3 kilométeres torlódást okoz.
Jelentős korlátozás lépett életbe Komáromban, ahol aszfaltozzák az Erzsébet híd magyar hídfőjénél lévő vasúti felüljárót. Ezen a szakaszon jelenleg csak a menetrend szerinti autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személy- és tehergépjárműveknek az 1-es és a 13-as főút érintésével, a Monostori híd felé érdemes kerülniük.
A főutakon is több helyen kell lassulásra számítani. A 4-es főúton, Üllőnél egy műszaki hibás jármű vesztegel a 404-es út körforgalmában, ezért a teherautók a 29-es kilométernél nem tudnak továbbhaladni. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás mellett dolgoznak az útépítők, így napközben itt is torlódásokra kell készülni. Ugyanezen a főúton, Kecskemét nyugati határában új körforgalmat építenek, ami miatt munkaidőben mindkét irányban nehézkes a haladás.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az M60-as autópályán, az M6-os felé vezető oldalon aszfaltoznak a bólyi csomópont és az M6-os autópálya csatlakozása között. A 2-es és az 5-ös kilométerszelvény között lezárták a külső és a leállósávot, a forgalom csak a belső sávon haladhat, továbbá a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható. Szintén a déli országrészt érinti, hogy az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszán ideiglenesen nem kell útdíjat fizetniük a 3,5 tonna feletti gépjárműveknek, a díjfizetési rendszer ezen a 2,5 kilométeres szakaszon szünetel.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Durva szigorítás jön a magyarok egyik kedvenc egzotikus országában: felére csökkentik a vízummentes nyaralás idejét
Szeptember 15-től jelentősen kevesebb időt tölthetnek vízummentesen Thaiföldön az Európai Unió tagállamaiból érkező turisták
Szeptember 19-én kezdődik a világ egyik legismertebb sörfesztiválja Münchenben, az idei Oktoberfest nemcsak a méregdrága sörárak miatt tartogat meglepetéseket.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
Szeptemberben sokan automatikusan elengedik a nyaralást, pedig lehet, hogy épp ekkor éri meg a legjobban belföldön útra kelni.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hiába léptünk át szeptemberbe, ismét 37-38 fokos forróság jöhet, és a kánikula a jövő héten is folytatódhat.
A hétfő délutáni órákra már több helyen kialakultak zivatarok, a HungaroMet több dunántúli és középső járásra elsőfokú riasztást adott ki.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn a nyár végi hőségnek zivatarok vethetnek véget, a nap második felében ugyanis egyre többfelé fordulhat csapadékosra az idő.
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében Magyarországon.
Hidegfront érkezik augusztus utolsó napján, emiatt szeptember elejére néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vasárnap is kitart a meleg az Alföld déli és középső részén, több vármegyében 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet.
Péntek este tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotelben, aminek következtében a létesítmény ötszáz négyzetméteres torna- és uszodacsarnoka kiégett.
Kiadták a figyelmeztetést: esőbe borul az ország, durva viharokra kell készülni egész Magyarországon
Zivatarok miatt az egész országra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombatra a HungaroMet
A Pénzcentrum 2026. augusztus 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két órával az érkezésük után csapott le a pokol: magyarokért is küzdenek a mentőcsapatok a pusztító áradás után
Négyszázhatvankilenc halálos áldozatot követelt eddig a nepáli–kínai határon két nappal ezelőtt, augusztus 26-án pusztító villámárvíz. A
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.