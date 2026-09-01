Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 1.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 1.

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Egyed, Egon

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Országos középtávú előrejelzés

2026.09.02: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok, majd éjjel helyenként lehet eső, zápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.09.03: Csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Reggelig helyenként lehet eső, zápor, napközben északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn a nap második felében hidegfront érkezik, emiatt hideg fronthatással kell számolni az arra érzékenyeknek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.08.31)

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