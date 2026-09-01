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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 1.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 1.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 1.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 45240 Ft
MOL: 5055 Ft
RICHTER: 13130 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.02: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok, majd éjjel helyenként lehet eső, zápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.09.03: Csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Reggelig helyenként lehet eső, zápor, napközben északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn a nap második felében hidegfront érkezik, emiatt hideg fronthatással kell számolni az arra érzékenyeknek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.08.31)

Akciók

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