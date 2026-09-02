Bár a legtöbben az ingyenességgel és az alacsony költségekkel azonosítják a Revolutot, a neobank a tavalyi, 2025-ös évben rekordnagyságú, mintegy 1,3 milliárd fontos adózott nyereséget...
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 2.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 2., szerda.
Névnap
Rebeka, Dorina
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.03: Az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban többnyire 13, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.09.04: Eleinte közép- és magasszintű felhőzet borítja be az ország nagy részét, mely napközben délnyugat felől vékonyodik, szakadozik, mögötte gomolyfelhők képződnek. Legtovább északkeleten maradhat felhős az ég, míg másutt általában sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északi, északkeleti határvidék közelében lehet kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra általában 28, 32 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten ugyanakkor pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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Akciók
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