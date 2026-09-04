Súlyos mulasztások a paksi atomerőműben? Azonnali vizsgálatot indított a kormány

A kormány átfogó vizsgálatot rendelt el a hazai villamosenergia-ellátás és a paksi atomerőmű működése kapcsán. Kiemelt figyelmet kap a Duna alacsony vízállása miatt az erőműben kialakult kritikus helyzet, amelynek okait és az esetleges mulasztásokat azonnali hatállyal ki kell vizsgálni.

A Magyar Közlönyben közzétett határozatok alapján a legsürgetőbb feladat a paksi üzemeltetési probléma rendezése. A kormány döntése értelmében haladéktalanul fel kell tárni a helyzethez vezető körülményeket. A vizsgálatnak egyértelmű választ kell adnia arra, hogy történt-e mulasztás, illetve hogy a felelősök időben és megfelelően jelezték-e a döntéshozók felé a korábbi aszályos időszakok tapasztalatait és kockázatait.

Ezt a jelentést a gazdasági és energetikai miniszternek – a környezetért, a közlekedésért és a belügyekért felelős tárcavezetők, az Országos Atomenergia Hivatal, valamint az MVM bevonásával – rendkívül szűk határidővel, 2026. szeptember 11-ig kell benyújtania.

Ezzel párhuzamosan egy rendszerszintű vizsgálat is indul a hazai villamosenergia-ellátás és a kritikus infrastruktúra állapotáról. A döntést az indokolja, hogy az elmúlt években hiányosságok mutatkoztak a megváltozott biztonsági körülményekhez való alkalmazkodásban.

A gazdasági és energetikai miniszternek október 31-ig kell elkészítenie azt a részletes elemzést, amely feltárja az ellátásbiztonságot fenyegető műszaki, jogi és gazdasági kockázatokat, különös tekintettel a paksi atomerőmű működéséhez kapcsolódó veszélyekre és a megelőzési lehetőségekre.