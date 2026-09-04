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Rendkívüli! Benyújtotta a gigaszámlát Donald Trump: kőkeményen kifizetteti Európával az ukrán fegyvereket
Donald Trump amerikai elnök felszólította az európai országokat, hogy utólag térítsék meg az Egyesült Államoknak azt a hatalmas mennyiségű hadianyagot, amelyet elődje, Joe Biden ingyenesen bocsátott Ukrajna rendelkezésére. A jelenlegi adminisztráció alatt a Kijevnek nyújtott amerikai katonai támogatások gyakorlatilag leálltak, így a fegyverszállítások pénzügyi terhe ma már teljes egészében Európára és a többi NATO-tagállamra hárul.
Az elnök csütörtökön, a Truth Social közösségi platformon tette közzé követelését, nem sokkal azután, hogy az amerikai erők szeptember 1-jén légicsapásokat hajtottak végre Irán ellen. Trump úgy fogalmazott, hogy a Biden-kormányzat sokkal több lőszert adott át ingyen Ukrajnának, mint amennyit az Egyesült Államok az iráni hadműveletek során felhasznált. Hozzátette, Kijev és a NATO több százmilliárd dollárnyi támogatást kapott, amelyet szerinte Európa is kifizetett volna, ha annak idején kérik tőlük. Bár az elnök szerint ez késve történik meg, Washington most be fogja hajtani ezt az összeget.
Bejegyzésében Trump élesen bírálta a sajtót is, amiért arról számoltak be, hogy a közel-keleti akciók miatt kimerülőben vannak az amerikai rakétakészletek. Határozottan kijelentette, hogy a hadsereg valójában szinte korlátlan mennyiségű közepes és nagy hatótávolságú lőszerrel rendelkezik - jelentette a Portfolio.
Nem ez az első alkalom, hogy az elnök bírálja a Kijevnek nyújtott korábbi támogatásokat. Idén augusztusban arra hivatkozva sürgette a források átcsoportosítását, hogy az amerikai haderőnek is szüksége van a rakétákra, miközben elődje szerinte 300 milliárd dollár értékben fegyverezte fel Volodimir Zelenszkijt. Bár Trump korábban 500 milliárdos összegről is beszélt, ukrán források nagyjából 100 milliárd dollárra teszik a Biden-érában kapott amerikai támogatás mértékét.
Az amerikai elnök már az idén februári CPAC-konferencián is egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok valamilyen formában vissza fogja szerezni a befektetett pénzt. Akkor egy olyan megállapodást vázolt fel, amelynek értelmében a kritikus ukrán nyersanyagokból származó bevételek fele Washingtont illetné meg. Kijelentette, elvárja, hogy az amerikai adófizetők pénzéért cserébe az Egyesült Államok ritkaföldfémeket, kőolajat vagy bármilyen más, értékesíthető nyersanyagot kapjon Ukrajnától.
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