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Kiadták a riasztást az egész országra: zivatarokkal ér véget a nyár végi kánikula

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 07:17

Hétfőn a nyár végi hőségnek zivatarok vethetnek véget, a nap második felében ugyanis egyre többfelé fordulhat csapadékosra az idő. A 30–35 fokos csúcshőmérséklet mellett helyenként felhőszakadás, jégeső és akár 90 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak. A zivatarok estére és éjszakára fokozatosan kelet felé terjednek.

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Hétfőn eleinte általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a késő délutáni óráktól északnyugat felől határozottabban növekedni kezd a felhőzet. A déli óráktól először a Dunántúlon, később már a középső országrészben is kialakulhatnak záporok, zivatarok - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

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A zivatarveszély kezdetben elsősorban a Dunántúlt érinti, ezen belül is kiemelten a Kisalföld térségét. A zivatarokat 60–80 kilométer/órás széllökések és helyenként 2 centiméternél kisebb átmérőjű jég kísérheti. A Dunántúl déli részén késő délután, este egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt, amelyek környezetében már 75–90 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

Délutántól, estétől a zivatarok fokozatosan kelet felé terjeszkednek: előbb a középső országrészben, majd a késő esti és éjszakai órákban egyre inkább keleten és délkeleten is számítani lehet rájuk. A délkeleti területeken a zivatarokból helyenként 20–30 milliméter csapadék is hullhat. A délies szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a Dunántúlon helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet még 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17–27 fok közé hűl a levegő.

Az ország egészére kiadták a figyelmeztetést (Forrás: HungaroMet)Az ország egészére kiadták a figyelmeztetést (Forrás: HungaroMet)

Az esti órákban átmenetileg sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzív zivatar is. A hevesebb cellákat felhőszakadás, viharos, akár erősen viharos széllökések kísérhetik.

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Éjszaka nyugat, északnyugat felől fokozatosan csökken a zivatartevékenység, hajnalra pedig a felhőzet is szakadozni kezd. A szél mindenütt nyugatira, északnyugatira fordul, sokfelé megélénkül vagy átmenetileg megerősödik, északnyugaton helyenként viharossá is fokozódhat. Hajnalra 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Címlapkép: Getty Images
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