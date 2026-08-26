Szerdán átmenetileg mérséklődik a hőség, ugyanakkor továbbra is nyárias időre számíthatunk.
Tárgyalóasztalhoz ült a kormány és a Wizz Air: rengeteg budapesti lakos lélegezhet fel
Közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizz Air a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatásából. A tárcavezető és Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója közötti egyeztetésen a legfőbb célkitűzés a mélyalvási időszak nyugalmának biztosítása, valamint a repülési szabályok szigorú betartatása volt.
A megbeszélésen a budapesti és debreceni fejlesztések mellett kiemelten foglalkoztak a főváros környéki légtér éjszakai terhelésével. A miniszter egyértelművé tette a légitársaság számára, hogy a kormány elvárja az éjszakai repülésekre vonatkozó előírások maradéktalan betartását. Az újonnan felálló közös munkacsoport feladata az lesz, hogy megvizsgálja, milyen további lépésekkel mérsékelhető a zajterhelés a legérzékenyebb időszakokban.
A helyzetet javítja, hogy a Wizz Air a teljes magyarországi flottáját Airbus A321neo típusú repülőgépekre cserélte, amelyek zajkibocsátása a korábbi modellekhez képest 50 százalékkal alacsonyabb.
A miniszter az idei nyári szezont értékelve kitért arra is, hogy a légiközlekedésben a korábbi évekhez képest jóval kevesebb volt a késés. A 2026-os szezon zökkenőmentesebb utasforgalma nagyrészt a HungaroControlnál végrehajtott kapacitásfejlesztéseknek köszönhető.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az elszálló repülőüzemanyag-árak miatt az elmúlt időszakban sok utazó rövidebb és közelebbi nyaralásokat választ.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig az ország délnyugati és nyugati felén szórványosan záporok alakulhatnak ki.
Kiderült az igazság a WizzAir, Ryanair, Lufthansa, QatarAirways járatok közötti különbségről: erről a repülővel utazók többsége nem tudott
Az AirlineRatings hétszintű biztonsági skáláján a Wizz Air, az easyJet, a Lufthansa és a Qatar Airways egyaránt a maximális, hétcsillagos minősítéssel rendelkezik.
Évek óta keringenek a trükkök arról, hogy kedden hajnalban, inkognitó módban vagy éppen vasárnap este kell repülőjegyet venni, ha olcsón akarunk utazni.
Sokan gondolkodás nélkül adják át személyi igazolványukat vagy útlevelüket a szálláshelyen, illetve töltik fel az okmány másolatát egy online felületre.
Horrorfelhő jelent meg a Balaton déli partja felett: szinte az egész vízpartot beteríti, megrázó látványt nyújt
Látványos sáv jelent meg a Balaton térségében az időjárási radaron vasárnap.
A hosszú távú cél az, hogy a parti sétányokat ne sajátítsák ki az elzárt luxusnyaralók.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mai napon túlnyomórészt a napsütésé a főszerep.
Napokon belül visszatér a pokoli hőség: 38 fokos tikkasztó meleget kapunk a nyakunkba augusztus végén
Mérsékelten meleg, kellemes nyárias idővel kezdődik augusztus utolsó hete: a hőmérséklet csúcsértéke 30 Celsius-fok körül alakul és a hajnalok is frissítőek lesznek
A viharos és kánikulai napok után vasárnapra országszerte megnyugodott az időjárás.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem omlott össze a belföldi turizmus, de a nyári szezon eddigi képe messze nem diadalmenet.
Az augusztus végi, átlagos hőmérsékletű napok után a jövő hét közepétől ismét komoly hőhullám éri el az országot, pénteken a csúcshőmérséklet a 38 fokot is...
Nyár végére sokaknál már nem fér bele egy újabb többnapos nyaralás, de ez nem jelenti azt, hogy le kell mondani az utazásról.
Három lehetséges forgatókönyvet vázol fel a 2017 óta zárva tartó Budapesti Planetárium jövőjével kapcsolatban a készülő kormányzati előterjesztés.