Tárgyalóasztalhoz ült a kormány és a Wizz Air: rengeteg budapesti lakos lélegezhet fel

Közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizz Air a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatásából. A tárcavezető és Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója közötti egyeztetésen a legfőbb célkitűzés a mélyalvási időszak nyugalmának biztosítása, valamint a repülési szabályok szigorú betartatása volt.

A megbeszélésen a budapesti és debreceni fejlesztések mellett kiemelten foglalkoztak a főváros környéki légtér éjszakai terhelésével. A miniszter egyértelművé tette a légitársaság számára, hogy a kormány elvárja az éjszakai repülésekre vonatkozó előírások maradéktalan betartását. Az újonnan felálló közös munkacsoport feladata az lesz, hogy megvizsgálja, milyen további lépésekkel mérsékelhető a zajterhelés a legérzékenyebb időszakokban.

A helyzetet javítja, hogy a Wizz Air a teljes magyarországi flottáját Airbus A321neo típusú repülőgépekre cserélte, amelyek zajkibocsátása a korábbi modellekhez képest 50 százalékkal alacsonyabb.

A miniszter az idei nyári szezont értékelve kitért arra is, hogy a légiközlekedésben a korábbi évekhez képest jóval kevesebb volt a késés. A 2026-os szezon zökkenőmentesebb utasforgalma nagyrészt a HungaroControlnál végrehajtott kapacitásfejlesztéseknek köszönhető.