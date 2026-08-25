Drasztikus döntést hozott Németország: engedélyt kapnak a szabotázsakciókra a titkosszolgálatok

Németországnak egyre növekvő hibrid fenyegetésekkel kell szembenéznie Friedrich Merz kancellár szerint, miután a hatóságok az elmúlt hetekben több, robbanóanyaggal felszerelt drónt is találtak a lipcse-hallei repülőtéren. A sorozatos biztonsági incidensek miatt a német kormány a hírszerző szolgálatok jogköreinek jelentős kiterjesztésére készül - írta a Politico.

A kancellár a neuhardenbergi kormányülést megelőzően hangsúlyozta, hogy a lipcsei incidensek egyértelműen rávilágítanak az országot érő valós veszélyekre. A terrorelhárítás augusztus 5-én indított nyomozást, miután a repülőtér egyik dolgozója robbanószerkezettel felszerelt drónra bukkant egy ukrán Antonov teherszállító gép közelében.

Csak a gyújtószerkezet meghibásodásán múlott, hogy nem történt katasztrófa. Egy másik incidens során egy drón a DHL egyik csomagszállító repülőgépének csapódott, megrongálva annak farokrészét. Néhány nappal később, augusztus 14-én a nyomozók egy harmadik drónt és 50 grammnyi, feltételezhetően katonai minőségű robbanóanyagot fedeztek fel a légikikötő környékén.

Bár Friedrich Merz a nyilvánosság előtt egyelőre senkit sem nevezett meg felelősként, elmondása szerint a biztonsági szervek gőzerővel dolgoznak az ügyön, és hamarosan közzéteszik a vizsgálat eredményeit. Sajtóértesülések szerint a kancellár a Kereszténydemokrata Unió (CDU) zárt ülésén már arról beszélt, hogy a kormánynak közvetett bizonyítékai vannak az elkövetők kilétét illetően. Alexander Dobrindt belügyminiszter a hónap elején utalt arra is, hogy a fenyegetés mögött egy állami szereplő állhat.

A fokozódó biztonsági kockázatok hatására a kabinet szélesebb mozgásteret kíván biztosítani a német titkosszolgálatoknak az ellenséges – például orosz – törekvések elhárítására. A tervezett reformok elfogadása esetén a német külföldi hírszerzés, a BND ügynökei a jövőben szabotázsakciókat is végrehajthatnának, valamint támadó jellegű kiberműveleteket is indíthatnának.