2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz, európai pénznem
Utazás

Potom pénzből is kijön az őszi utazás: itt a lista, ezek most Európa legolcsóbb slágerhelyei

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 12:44

Az elszálló repülőüzemanyag-árak miatt az elmúlt időszakban sok utazó rövidebb és közelebbi nyaralásokat választ. Aki azonban szeptemberben még külföldre utazna, annak Európában is több olyan város közül lehet választania, ahol napi 100 eurónál kevesebbe kerülhet a szállás, az étkezés, a közlekedés és néhány program - írja az Euronews

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Thomas Cook több mint 50 népszerű európai úti cél költségeit hasonlította össze. A számításnál többek között a háromcsillagos szállás, egy olcsó éttermi étkezés, egy kávé, a napi tömegközlekedési bérlet és a fizetős látnivalók belépőinek átlagos árát vették figyelembe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsort Tirana vezeti. Az albán fővárosban egy utazó átlagosan napi 59 euróból hozhatja ki a városnézést és az alapvető kiadásokat. Egy háromcsillagos szállás egy főre és egy éjszakára átlagosan 32 euróba kerül, egy olcsó éttermi vacsora 8,50 euró, egy helyi sör pedig mindössze 1,50 euró.

A második helyen Bukarest áll, ahol az átlagos napi költség 66 euró. A román fővárosban egy éttermi vacsora valamivel több mint 12 euróba kerül, a napi buszbérlet pedig körülbelül 1,50 euró.

Kapcsolódó cikkeink:

A harmadik helyen holtversenyben Antalya és Varsó végzett, mindkét városban körülbelül 78 euró a napi költség. Törökország további két úti céllal is bekerült az első hatba. Isztambul az ötödik helyen áll, ahol egy főre átlagosan 82 euróval számoltak naponta. A szállás különösen kedvező, átlagosan 28 euróba kerül fejenként, míg egy olcsó éttermi étkezés 8 és 9 euró között mozog.

A hatodik helyen Muğla és a lengyelországi Krakkó osztozik, egyaránt 87 eurós napi költséggel. Vilnius és Frankfurt 90 euróval következik, majd Lyon 91 euróval. A lista második felében Tallinn szerepel 93 eurós napi költséggel, a görögországi Heraklion 99 euróval, Porto pedig pontosan 100 euróval.

A Thomas Cook szakértője szerint a kelet-európai és törökországi városok rendszeresen a kedvező árú európai úti célok között szerepelnek. A növekvő turizmus azonban idővel ezeknek a városoknak az árait is feljebb tolhatja.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 13 legolcsóbb európai város a felmérés szerint:

  • Tirana, Albánia, 59 euró naponta
  • Bukarest, Románia, 66 euró
  • Antalya, Törökország, 78 euró
  • Varsó, Lengyelország, 78 euró
  • Isztambul, Törökország, 82 euró
  • Muğla, Törökország, 87 euró
  • Krakkó, Lengyelország, 87 euró
  • Vilnius, Litvánia, 90 euró
  • Frankfurt, Németország, 90 euró
  • Lyon, Franciaország, 91 euró
  • Tallinn, Észtország, 93 euró
  • Heraklion, Görögország, 99 euró
  • Porto, Portugália, 100 euró

A lista alapján azoknak érdemes elsősorban Kelet-Európa és Törökország városait választaniuk, akik szeptemberben úgy szeretnének külföldre utazni, hogy közben kontroll alatt tartják a napi kiadásaikat.

Tirana és Bukarest különösen kedvezőnek számít, de Krakkó, Varsó, Antalya és Isztambul is 100 euró alatt marad a vizsgált költségek alapján.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #olcsó #európa #turizmus #árak #törökország #románia #szállás #lengyelország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:03
12:44
12:32
12:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 24.
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
2026. augusztus 25.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
2026. augusztus 25.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
2026. augusztus 24.
Rengeteg magyar adatai lophatták el 2026 nyarán: önként adták mindenüket a csalóknak, itt hibáztak
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 25. kedd
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Felejtsd el a méregdrága utazást: ide menekülnek fillérekért az élelmes magyarok 2026 nyár végén
2
1 napja
Kiadták a riasztást: hirtelen fordul az ország időjárása, ekkor érkeznek a viharok
3
6 napja
Most közölték: lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot az időjárás miatt
4
1 napja
Bejelentette Forsthoffer Ágnes: vége a jó világnak a balatoni luxusberuházók számára
5
3 napja
Már látni, mikor csap le az újabb brutál hőhullam Magyarországra: csak pár napig lélegezhetünk fel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 13:03
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 10:01
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Agrárszektor  |  2026. augusztus 25. 12:32
Akkora a baj Magyarországon, hogy már az űrből is látszik