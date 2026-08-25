Tovább drágultak a használt autók Magyarországon, júliusban már 5,51 millió forint volt a meghirdetett személygépkocsik átlagos kínálati ára.
Potom pénzből is kijön az őszi utazás: itt a lista, ezek most Európa legolcsóbb slágerhelyei
Az elszálló repülőüzemanyag-árak miatt az elmúlt időszakban sok utazó rövidebb és közelebbi nyaralásokat választ. Aki azonban szeptemberben még külföldre utazna, annak Európában is több olyan város közül lehet választania, ahol napi 100 eurónál kevesebbe kerülhet a szállás, az étkezés, a közlekedés és néhány program - írja az Euronews.
A Thomas Cook több mint 50 népszerű európai úti cél költségeit hasonlította össze. A számításnál többek között a háromcsillagos szállás, egy olcsó éttermi étkezés, egy kávé, a napi tömegközlekedési bérlet és a fizetős látnivalók belépőinek átlagos árát vették figyelembe.
A rangsort Tirana vezeti. Az albán fővárosban egy utazó átlagosan napi 59 euróból hozhatja ki a városnézést és az alapvető kiadásokat. Egy háromcsillagos szállás egy főre és egy éjszakára átlagosan 32 euróba kerül, egy olcsó éttermi vacsora 8,50 euró, egy helyi sör pedig mindössze 1,50 euró.
A második helyen Bukarest áll, ahol az átlagos napi költség 66 euró. A román fővárosban egy éttermi vacsora valamivel több mint 12 euróba kerül, a napi buszbérlet pedig körülbelül 1,50 euró.
A harmadik helyen holtversenyben Antalya és Varsó végzett, mindkét városban körülbelül 78 euró a napi költség. Törökország további két úti céllal is bekerült az első hatba. Isztambul az ötödik helyen áll, ahol egy főre átlagosan 82 euróval számoltak naponta. A szállás különösen kedvező, átlagosan 28 euróba kerül fejenként, míg egy olcsó éttermi étkezés 8 és 9 euró között mozog.
A hatodik helyen Muğla és a lengyelországi Krakkó osztozik, egyaránt 87 eurós napi költséggel. Vilnius és Frankfurt 90 euróval következik, majd Lyon 91 euróval. A lista második felében Tallinn szerepel 93 eurós napi költséggel, a görögországi Heraklion 99 euróval, Porto pedig pontosan 100 euróval.
A Thomas Cook szakértője szerint a kelet-európai és törökországi városok rendszeresen a kedvező árú európai úti célok között szerepelnek. A növekvő turizmus azonban idővel ezeknek a városoknak az árait is feljebb tolhatja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 13 legolcsóbb európai város a felmérés szerint:
- Tirana, Albánia, 59 euró naponta
- Bukarest, Románia, 66 euró
- Antalya, Törökország, 78 euró
- Varsó, Lengyelország, 78 euró
- Isztambul, Törökország, 82 euró
- Muğla, Törökország, 87 euró
- Krakkó, Lengyelország, 87 euró
- Vilnius, Litvánia, 90 euró
- Frankfurt, Németország, 90 euró
- Lyon, Franciaország, 91 euró
- Tallinn, Észtország, 93 euró
- Heraklion, Görögország, 99 euró
- Porto, Portugália, 100 euró
A lista alapján azoknak érdemes elsősorban Kelet-Európa és Törökország városait választaniuk, akik szeptemberben úgy szeretnének külföldre utazni, hogy közben kontroll alatt tartják a napi kiadásaikat.
Tirana és Bukarest különösen kedvezőnek számít, de Krakkó, Varsó, Antalya és Isztambul is 100 euró alatt marad a vizsgált költségek alapján.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiderült az igazság a WizzAir, Ryanair, Lufthansa, QatarAirways járatok közötti különbségről: erről a repülővel utazók többsége nem tudott
Az AirlineRatings hétszintű biztonsági skáláján a Wizz Air, az easyJet, a Lufthansa és a Qatar Airways egyaránt a maximális, hétcsillagos minősítéssel rendelkezik.
Sokan gondolkodás nélkül adják át személyi igazolványukat vagy útlevelüket a szálláshelyen, illetve töltik fel az okmány másolatát egy online felületre.
Horrorfelhő jelent meg a Balaton déli partja felett: szinte az egész vízpartot beteríti, megrázó látványt nyújt
Látványos sáv jelent meg a Balaton térségében az időjárási radaron vasárnap.
A hosszú távú cél az, hogy a parti sétányokat ne sajátítsák ki az elzárt luxusnyaralók.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mai napon túlnyomórészt a napsütésé a főszerep.
Napokon belül visszatér a pokoli hőség: 38 fokos tikkasztó meleget kapunk a nyakunkba augusztus végén
Mérsékelten meleg, kellemes nyárias idővel kezdődik augusztus utolsó hete: a hőmérséklet csúcsértéke 30 Celsius-fok körül alakul és a hajnalok is frissítőek lesznek
A viharos és kánikulai napok után vasárnapra országszerte megnyugodott az időjárás.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem omlott össze a belföldi turizmus, de a nyári szezon eddigi képe messze nem diadalmenet.
Az augusztus végi, átlagos hőmérsékletű napok után a jövő hét közepétől ismét komoly hőhullám éri el az országot, pénteken a csúcshőmérséklet a 38 fokot is...
Nyár végére sokaknál már nem fér bele egy újabb többnapos nyaralás, de ez nem jelenti azt, hogy le kell mondani az utazásról.
Három lehetséges forgatókönyvet vázol fel a 2017 óta zárva tartó Budapesti Planetárium jövőjével kapcsolatban a készülő kormányzati előterjesztés.
Betett az erős forint a magyar szállodáknak: hiába nem lehet mozdulni a hosszú hétvégén, brutálisak a veszteségek
Ugyan tele vannak a szállodák, de ez sem menti meg a turisztikai szezont, a szállodaszövetség szerint haszon 20-25 százalékát elvitte a forinterősödés.
Vitézy Dávid bejelentése: megújul a legfontosabb agglomerációs vasútvonal, tízezrek élete változik meg
Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vasút
A viharok után ezen a hétvégén végre enyhül a kánikula, a feltámadó szél és a helyenként kialakuló záporok meghozzák a várt felfrissülést.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.