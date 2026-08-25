Potom pénzből is kijön az őszi utazás: itt a lista, ezek most Európa legolcsóbb slágerhelyei

Az elszálló repülőüzemanyag-árak miatt az elmúlt időszakban sok utazó rövidebb és közelebbi nyaralásokat választ. Aki azonban szeptemberben még külföldre utazna, annak Európában is több olyan város közül lehet választania, ahol napi 100 eurónál kevesebbe kerülhet a szállás, az étkezés, a közlekedés és néhány program - írja az Euronews.

A Thomas Cook több mint 50 népszerű európai úti cél költségeit hasonlította össze. A számításnál többek között a háromcsillagos szállás, egy olcsó éttermi étkezés, egy kávé, a napi tömegközlekedési bérlet és a fizetős látnivalók belépőinek átlagos árát vették figyelembe.

A rangsort Tirana vezeti. Az albán fővárosban egy utazó átlagosan napi 59 euróból hozhatja ki a városnézést és az alapvető kiadásokat. Egy háromcsillagos szállás egy főre és egy éjszakára átlagosan 32 euróba kerül, egy olcsó éttermi vacsora 8,50 euró, egy helyi sör pedig mindössze 1,50 euró.

A második helyen Bukarest áll, ahol az átlagos napi költség 66 euró. A román fővárosban egy éttermi vacsora valamivel több mint 12 euróba kerül, a napi buszbérlet pedig körülbelül 1,50 euró.

A harmadik helyen holtversenyben Antalya és Varsó végzett, mindkét városban körülbelül 78 euró a napi költség. Törökország további két úti céllal is bekerült az első hatba. Isztambul az ötödik helyen áll, ahol egy főre átlagosan 82 euróval számoltak naponta. A szállás különösen kedvező, átlagosan 28 euróba kerül fejenként, míg egy olcsó éttermi étkezés 8 és 9 euró között mozog.

A hatodik helyen Muğla és a lengyelországi Krakkó osztozik, egyaránt 87 eurós napi költséggel. Vilnius és Frankfurt 90 euróval következik, majd Lyon 91 euróval. A lista második felében Tallinn szerepel 93 eurós napi költséggel, a görögországi Heraklion 99 euróval, Porto pedig pontosan 100 euróval.

A Thomas Cook szakértője szerint a kelet-európai és törökországi városok rendszeresen a kedvező árú európai úti célok között szerepelnek. A növekvő turizmus azonban idővel ezeknek a városoknak az árait is feljebb tolhatja.

A 13 legolcsóbb európai város a felmérés szerint:

Tirana, Albánia, 59 euró naponta

Bukarest, Románia, 66 euró

Antalya, Törökország, 78 euró

Varsó, Lengyelország, 78 euró

Isztambul, Törökország, 82 euró

Muğla, Törökország, 87 euró

Krakkó, Lengyelország, 87 euró

Vilnius, Litvánia, 90 euró

Frankfurt, Németország, 90 euró

Lyon, Franciaország, 91 euró

Tallinn, Észtország, 93 euró

Heraklion, Görögország, 99 euró

Porto, Portugália, 100 euró

A lista alapján azoknak érdemes elsősorban Kelet-Európa és Törökország városait választaniuk, akik szeptemberben úgy szeretnének külföldre utazni, hogy közben kontroll alatt tartják a napi kiadásaikat.

Tirana és Bukarest különösen kedvezőnek számít, de Krakkó, Varsó, Antalya és Isztambul is 100 euró alatt marad a vizsgált költségek alapján.