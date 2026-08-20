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Kiadták a riasztást augusztus 20-ára: kettészakad az ország, durva zivatarok moshatják el az ünnepi programokat

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 07:57

Hőség és zivatarok is várhatók augusztus 20-án. A HungaroMet előrejelzése szerint a nemzeti ünnepen sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délutántól az ország északi, északnyugati részén erőteljes gomolyfelhő-képződés indulhat, amelyből záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az ország déli és délkeleti részén eközben továbbra is kitart a kánikula.

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Az ország egészére másodfokú hőségriasztás lép életbe csütörtökön 0 órától, amely az előrejelzés szerint vasárnap éjfélig marad érvényben. A HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 Celsius-fok között alakul. A déli, délkeleti országrészben lehet a legmelegebb, miközben északon és nyugaton néhány fokkal mérsékeltebb lehet a hőség.

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A reggel sem lesz kifejezetten hűvös, a minimumok többnyire 16 és 23 fok között alakulnak. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkülhet, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében viharos szélre is számítani lehet.

A nap első felében még sok napsütés várható, délután azonban egyre több gomolyfelhő jelenhet meg az ország északi és északnyugati részén. A HungaroMet szerint főként a Dunántúl északi, északnyugati harmadán nő meg a zivatarok kialakulásának esélye. Az Alpok felől zivatarok is besodródhatnak, késő délután pedig az Északi-középhegység nyugati részén sem zárható ki zivatartevékenység. A zivatarokat viharos, 60 és 80 km/óra közötti széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti. 

Az augusztus 20-i programokat is érintheti az időjárás

A nemzeti ünnep szabadtéri rendezvényein résztvevőknek érdemes számolniuk azzal, hogy a nagy meleg mellett bizonyos térségekben délután és este zivatarok is kialakulhatnak. A legnagyobb hőség a déli és délkeleti országrészben várható, ahol 35 fok feletti csúcshőmérséklet sem lesz meglepő. Északon és északnyugaton ugyanakkor a zivatarok miatt rövid idő alatt változhatnak a körülmények.

A hőség miatt különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, a tűző nap kerülése és az árnyékos, hűvös helyek keresése. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a másodfokú hőségriasztás augusztus 23-ig érvényben marad.

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Kettészakadhat az ország

Az augusztus 20-i időjárás egyik legérdekesebb sajátossága az országon belüli jelentős különbség lehet. Miközben délen és délkeleten továbbra is a hőség dominál, északon és északnyugaton a zivatarok hozhatnak átmeneti felfrissülést.

A HungaroMet előrejelzése alapján azonban országos, tartós lehűlésre csütörtökön még nem kell számítani. A következő napokban is magas marad a hőmérséklet, ezért a hőségriasztás továbbra is indokolt.
Címlapkép: Getty Images
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