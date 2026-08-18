A győztes tortákat augusztus 20-tól lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban és országszerte közel 500 cukrászdában.
Vitézy Dávid bejelentése: változik a budapesti tömegközlekedés augusztus 20-án - mutatjuk a részleteket
Idén augusztus 20-án a megszokottnál tovább, egészen éjjel fél kettőig tartanak az ünnepi programok Budapesten. A meghosszabbított rendezvényekhez a közösségi közlekedés is alkalmazkodik, így a késői zárás ellenére az ország szinte minden pontjára biztosított lesz a hazajutás.
Az államalapítás ünnepén a főváros több pontján ingyenes zenei rendezvényekkel és programokkal várják az ünneplőket. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a BKK és a MÁV-csoport járatai rugalmasan igazodnak az éjszakába nyúló eseményekhez.
Ennek köszönhetően az utolsó programok végeztével nemcsak a Budapesten és az agglomerációban élők, hanem a távolabbra utazók is gond nélkül hazatérhetnek vonattal vagy távolsági busszal. Mivel az ünnepi közlekedési rend eltér a megszokottól, érdemes még az indulás előtt ellenőrizni az aktuális menetrendet.
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