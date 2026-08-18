Vitézy Dávid bejelentése: változik a budapesti tömegközlekedés augusztus 20-án - mutatjuk a részleteket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén augusztus 20-án a megszokottnál tovább, egészen éjjel fél kettőig tartanak az ünnepi programok Budapesten. A meghosszabbított rendezvényekhez a közösségi közlekedés is alkalmazkodik, így a késői zárás ellenére az ország szinte minden pontjára biztosított lesz a hazajutás.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Az államalapítás ünnepén a főváros több pontján ingyenes zenei rendezvényekkel és programokkal várják az ünneplőket. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a BKK és a MÁV-csoport járatai rugalmasan igazodnak az éjszakába nyúló eseményekhez. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ennek köszönhetően az utolsó programok végeztével nemcsak a Budapesten és az agglomerációban élők, hanem a távolabbra utazók is gond nélkül hazatérhetnek vonattal vagy távolsági busszal. Mivel az ünnepi közlekedési rend eltér a megszokottól, érdemes még az indulás előtt ellenőrizni az aktuális menetrendet.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK