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Utazás

Nagyon vigyázz, ha a Balatonon strandolsz: már majdnem ezerszer kellett közbeavatkozniuk az önkénteseknek

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 17:02

Idén 19. alkalommal gondoskodik egészségügyi jelenlétről a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata a Balaton partján. A július 1. és augusztus 20. között működő önkéntes szolgálat összesen tíz déli parti strandon biztosít a nyaralók számára azonnali és szakszerű elsősegélynyújtást szükség esetén.

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Az önkéntes vöröskeresztes elsősegélynyújtók a szervezet eddigi összesített statisztikái alapján az idei szezonban 919 helyzetben nyújtottak segítséget. Leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak hozzájuk a Balaton partján pihenők, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Az idei szezonban is több alkalommal volt életmentő a fiatalok jelenléte: összesen 5 alkalommal értesítették a mentőket, többek között ájulás és súlyos allergiás reakció következtében.

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A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 2007 óta működik, és évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segíti a biztonságos Balaton parti pihenést. Az önkéntesek feladata a parton történt sérülések és rosszullétek ellátása, szükség esetén mentőhívás kezdeményezése és a beteg állapotának stabilizálása.

A Balatoni Elsősegyélnyújtó Szolgálat önkéntesei sokféle háttérrel érkeznek, a részvétel pedig olyan gyakorlati tudást és emberi tapasztalatot ad számukra, amely tanulmányaik vagy pályaválasztásuk szempontjából is hasznosnak bizonyul.

A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt, és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Szükség esetén a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat önkéntesei készséggel állnak rendelkezésre az érintett strandokon.
Címlapkép: Getty Images
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