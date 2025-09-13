Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elsősegélynyújtás olyan tudás, amely szó szerint életeket menthet. Közúti balesetek során az ember gyors reakciója döntő lehet, nem véletlen feltétele az elsősegély-vizsga a jogosítvány megszerzésének. Az évek során azonban a tudás megkophat; érdemes olykor felfrissíteni, vagy tesztelni, hogy tudnánk-e még mit kell tenni éles helyzetben. A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült alapvető elsősegély-helyzetekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre! 1/10 kérdés Közúti balesetnél állsz meg segíteni: egy motoros elsodort egy járókelőt, aki a járdán ül, egyik lábszárából bőségesen folyik a vér. Mi a legelső teendő? A sérült lefektetése és a vérző láb felemelése A szorító ruhadarabok, cipő eltávolítása A seb megtisztítása, fertőtlenítés, nyomókötés felhelyezése Mentőhívás Következő kérdés 2/10 kérdés Szemtanúja két személygépkocsi ütközésének: egy sérült kizuhant az ütközéskor, az útpadkán fekszik, eszméletlen, nem lélegzik. Mit nem szabad tenni ebben a helyzetben az alábbiak közül? Megkezdeni az újraélesztést Fejet hátra hajtva biztosítani a szabad légutat Heimlich-fogást alkalmazni Mentőt hívni Következő kérdés 3/10 kérdés Mivel fertőtlenítjük a sebeket az elsősegélynyújtáskor közúti autóbalesetnél? Az alkoholos ablaktisztító folyadékkal Desztillált vízzel Bármivel, amit találunk Az elsősegélydobozban lévő fertőtlenítő folyadékkal (leggyakrabban Betadine), vagy fertőtlenítő párnával Következő kérdés 4/10 kérdés Mire szolgál elsősorban az elsősegélydobozban található háromszögletű kendő? Nyomókötés készítésére Szorítókötés készítésére Sérült, kificamodott végtagok felkötözése A kitűzésével jelezni a többi autósnak, hogy bajban vagyunk Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen kötést kell alkalmazni súlyosan vérző fejsérülésnél? Sapkakötés Szorítókötés Nyomókötés Fedőkötés Következő kérdés 6/10 kérdés Felnőtt utasa menetközben szendvicset fogyaszt, egyszer csak erősen köhögni kezd, láthatóan nem kap levegőt. Mit nem szabad tenni? Megállni az autóval Benézni, benyúlni az utas szájába, hátha kézzel eltávolítható a fulladást okozó szendvicsdarab Stabil oldalfekvésbe tenni az utast Ütögetni az utas hátát Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nem a baleseti helyszín biztosításának egyik lépése az előírások szerint? A motor leállítása Elakadásjelző háromszög kihelyezése Elakadásjelző bekapcsolása Vontatókötél kifeszítése a helyszín körül, amelyre piros szalagot kötünk Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor nem szabad alkalmazni a kimentést, ha nincs más életet fenyegető tényező? Ha ég az autó Ha az autó lezuhanhat valahonnan, vagy arra rázuhanhat valami Ha a sérültet újra kell éleszteni Ha feltehetően sérült a gerinc a balesetben Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a sokk egyik tünete, amikor a sérült hirtelen nagy mennyiségű folyadékot veszít, vérzéssel vagy égéssel? Gyenge pulzus A sérültnek nagyon melege van A korábban beszélő, kiabáló, jajgató sérült elcsendesedése, közömbössége Az arc kipirosodása Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor kell alkalmazni a tálcafogást? Ha valaki félrenyelt valamit Ha a sérültnek vérzik az orra Ha súlyos sérültek kell mozgatni Ha a sérült égési sérülést szenvedett Eredmények

Címlapkép: Getty Images

