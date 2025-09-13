2025. szeptember 13. szombat Kornél
Man After Accident On Electric Scooter Overrun By Car
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 18:02

Az elsősegélynyújtás olyan tudás, amely szó szerint életeket menthet. Közúti balesetek során az ember gyors reakciója döntő lehet, nem véletlen feltétele az elsősegély-vizsga a jogosítvány megszerzésének. Az évek során azonban a tudás megkophat; érdemes olykor felfrissíteni, vagy tesztelni, hogy tudnánk-e még mit kell tenni éles helyzetben. A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült alapvető elsősegély-helyzetekben. 

1/10 kérdés
Közúti balesetnél állsz meg segíteni: egy motoros elsodort egy járókelőt, aki a járdán ül, egyik lábszárából bőségesen folyik a vér. Mi a legelső teendő?
A sérült lefektetése és a vérző láb felemelése
A szorító ruhadarabok, cipő eltávolítása
A seb megtisztítása, fertőtlenítés, nyomókötés felhelyezése
Mentőhívás
2/10 kérdés
Szemtanúja két személygépkocsi ütközésének: egy sérült kizuhant az ütközéskor, az útpadkán fekszik, eszméletlen, nem lélegzik. Mit nem szabad tenni ebben a helyzetben az alábbiak közül?
Megkezdeni az újraélesztést
Fejet hátra hajtva biztosítani a szabad légutat
Heimlich-fogást alkalmazni
Mentőt hívni
3/10 kérdés
Mivel fertőtlenítjük a sebeket az elsősegélynyújtáskor közúti autóbalesetnél?
Az alkoholos ablaktisztító folyadékkal
Desztillált vízzel
Bármivel, amit találunk
Az elsősegélydobozban lévő fertőtlenítő folyadékkal (leggyakrabban Betadine), vagy fertőtlenítő párnával
4/10 kérdés
Mire szolgál elsősorban az elsősegélydobozban található háromszögletű kendő?
Nyomókötés készítésére
Szorítókötés készítésére
Sérült, kificamodott végtagok felkötözése
A kitűzésével jelezni a többi autósnak, hogy bajban vagyunk
5/10 kérdés
Milyen kötést kell alkalmazni súlyosan vérző fejsérülésnél?
Sapkakötés
Szorítókötés
Nyomókötés
Fedőkötés
6/10 kérdés
Felnőtt utasa menetközben szendvicset fogyaszt, egyszer csak erősen köhögni kezd, láthatóan nem kap levegőt. Mit nem szabad tenni?
Megállni az autóval
Benézni, benyúlni az utas szájába, hátha kézzel eltávolítható a fulladást okozó szendvicsdarab
Stabil oldalfekvésbe tenni az utast
Ütögetni az utas hátát
7/10 kérdés
Melyik nem a baleseti helyszín biztosításának egyik lépése az előírások szerint?
A motor leállítása
Elakadásjelző háromszög kihelyezése
Elakadásjelző bekapcsolása
Vontatókötél kifeszítése a helyszín körül, amelyre piros szalagot kötünk
8/10 kérdés
Mikor nem szabad alkalmazni a kimentést, ha nincs más életet fenyegető tényező?
Ha ég az autó
Ha az autó lezuhanhat valahonnan, vagy arra rázuhanhat valami
Ha a sérültet újra kell éleszteni
Ha feltehetően sérült a gerinc a balesetben
9/10 kérdés
Mi a sokk egyik tünete, amikor a sérült hirtelen nagy mennyiségű folyadékot veszít, vérzéssel vagy égéssel?
Gyenge pulzus
A sérültnek nagyon melege van
A korábban beszélő, kiabáló, jajgató sérült elcsendesedése, közömbössége
Az arc kipirosodása
10/10 kérdés
Mikor kell alkalmazni a tálcafogást?
Ha valaki félrenyelt valamit
Ha a sérültnek vérzik az orra
Ha súlyos sérültek kell mozgatni
Ha a sérült égési sérülést szenvedett
Címlapkép: Getty Images
#egészség #baleset #vizsga #sérült #segítség #sérülés #autóbaleset #balesetek #autóbalesetek #kvíz

