Beállította a több mint százéves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula, majdnem 38 fokot mértek.
Erre már nagyon rég vártak a magyarok: felújítás indul az ország egyik legrosszabb állapotú hídján
Augusztus 15-e szombattól helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi közúti hídon: a szakemberek a híd saruinak és dilatációs elemeinek felújítását végzik el a következő hónapokban. A rekonstrukció több ütemben zajlik majd, amely időszakos forgalomkorlátozásokkal jár - közölte a Budapest Közút.
Már az előző kormány is jóváhagyta a rossz állapotban lévő Gubacsi vasúti híd és kapcsolódó létesítményeinek megvalósításához szükséges területszerzési és terület-előkészítési feladatok finanszírozását tavaly októberben. Most újabb munkálatok kezdődnek.
A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítását végzik el. Ennek részeként – a tervek szerint – augusztus 15-én szombaton 00:01 és 04:22 között, valamint augusztus 16-án vasárnap 00:01-től 08:00-ig teljes útlezárás lesz a hídon. Ekkor a szerkezetet mindkét végén megemelik, a hídfőkön lévő sarukat kibontják, a hidat pedig ideiglenes támaszokra helyezik. A jelzett időszakokban kizárólag a Kvassay hídon keresztül lehet közlekedni.
A kibontott elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén szerelik vissza őket, amikor a Gubacsi hidat egy teljes napra lezárják a forgalom elől.
A második ütemben a híd dilatációs szerkezeteinek cseréjére kerül sor. Ez az új elemek legyártása után, előreláthatólag októberben valósul meg, félpályás útlezárás mellett. Az augusztus végére és az októberre tervezett korlátozásokról a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk.
A BKK-járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek, amelyről a BKK ad majd tájékoztatást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Gubacsi-híd Magyarország egyik legrosszabb állapotú közúti hídja, amelyre továbbra is komoly munkálatok szorulnak.
Címlapfotó: Hatházi Tamás, MTI Fotószerkesztőség.
Nagyon komoly veszélyt rejt a sekély víz a Balatonnál: erre kell figyelnie annak, aki a déli-parton nyaral
A sekély víz ellenére is komoly veszélyt jelenthet a Balaton déli partján húzódó marásvonal.
57 ezer idős magyar kapott most nagy haladékot a kormánytól: év végéig még van idejük túlesni ezen - utána már egyáltalán nem használható a régi típusú személyi igazolvány
A júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember cserélte le a régi típusú személyi igazolványát, így jelenleg még 57 ezer ilyen okmány maradt a...
A Pénzcentrum 2026. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest szeretne prémium turisztikai célpont lenni, de ehhez nem elég néhány látványos fejlesztés vagy jól hangzó városépítészeti vízió.
Kérik az utasokat, hogy a repülőtérre való indulás előtt tájékozódjanak járatuk státuszáról a légitársaságnál.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a legmagasabb riasztást: 38 fokos pokoli kánikula és váratlan viharok csapnak le az országra
Kedden is folytatódik az extrém hőség.
Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
A nyár már nem ér véget augusztusban: a mediterrán térségben szeptemberben is 26–32 fokos nappali csúcsok és 25–28 fokos tengervíz várják az utazókat.
A polgári védelem elrendelte a Kuvarasz közelében fekvő Ájiosz Sztilianosz település kiürítését is.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egész jövő héten napos, meleg idő várható, a hét közepén kisebb enyhüléssel; csak a hét elején és a hét végén lehetnek néhol záporok, zivatarok.
MÁV késési biztosítás 2026: így működik a bérlet- és vonatjegy visszaváltás, ezekben az esetekben jár a visszatérítés késés esetén
Késik vagy kimarad a vonat? Ilyenkor az is számít, milyen jeggyel utaztunk. Mutatjuk, mikor jár pénzvisszafizetés, kupon vagy kártérítés.
Vitézy Dávid exkluzív, országos forgalom-térképe jól mutatja, melyik autópályát kellene azonnal kibővíteni
Az M7-es autópálya rendre elesik a nyári hétvégéken, de a legtöbb nagyobb autópályán is tízezrek haladnak át naponta.
Ma még élvezhetjük az enyhébb időjárást: jövő héten ismét hőség tarolja le Magyarországot, esőre kevés a remény
Vasárnap még néhány fokkal enyhébb idő várható, a hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, de a lehűlés nem tart sokáig.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Etna újabb kitörése miatt szombaton fel kellett függeszteni az érkező járatokat a szicíliai Catania nemzetközi repülőterén.
A Ryanair a 2026-os téli menetrend kezdetétől felfüggeszti valamennyi, a délszerbiai Nisbe közlekedő, illetve onnan induló járatát.
Egy vaddisznót ütött el a szerelvény a Kossuth Lajos téri állomásnál, pótlóbuszok járnak a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.