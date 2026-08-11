Erre már nagyon rég vártak a magyarok: felújítás indul az ország egyik legrosszabb állapotú hídján

Augusztus 15-e szombattól helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi közúti hídon: a szakemberek a híd saruinak és dilatációs elemeinek felújítását végzik el a következő hónapokban. A rekonstrukció több ütemben zajlik majd, amely időszakos forgalomkorlátozásokkal jár - közölte a Budapest Közút.

Már az előző kormány is jóváhagyta a rossz állapotban lévő Gubacsi vasúti híd és kapcsolódó létesítményeinek megvalósításához szükséges területszerzési és terület-előkészítési feladatok finanszírozását tavaly októberben. Most újabb munkálatok kezdődnek.

A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítását végzik el. Ennek részeként – a tervek szerint – augusztus 15-én szombaton 00:01 és 04:22 között, valamint augusztus 16-án vasárnap 00:01-től 08:00-ig teljes útlezárás lesz a hídon. Ekkor a szerkezetet mindkét végén megemelik, a hídfőkön lévő sarukat kibontják, a hidat pedig ideiglenes támaszokra helyezik. A jelzett időszakokban kizárólag a Kvassay hídon keresztül lehet közlekedni.

A kibontott elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén szerelik vissza őket, amikor a Gubacsi hidat egy teljes napra lezárják a forgalom elől.

A második ütemben a híd dilatációs szerkezeteinek cseréjére kerül sor. Ez az új elemek legyártása után, előreláthatólag októberben valósul meg, félpályás útlezárás mellett. Az augusztus végére és az októberre tervezett korlátozásokról a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk.

A BKK-járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek, amelyről a BKK ad majd tájékoztatást.

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A Gubacsi-híd Magyarország egyik legrosszabb állapotú közúti hídja, amelyre továbbra is komoly munkálatok szorulnak.

Címlapfotó: Hatházi Tamás, MTI Fotószerkesztőség.