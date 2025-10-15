2025. október 15. szerda Teréz
16 °C Budapest
Two railway bridges with depth,
Utazás

Indulhat végre a szörnyű állapotban lévő Gubacsi-híd felújítása: ebből fedezné a kormány a költségét

Pénzcentrum
2025. október 15. 09:52

A kormány újabb költségvetési átcsoportosításokat hajtott végre, amelyek keretében több nagyváros kap támogatást működőképességük megőrzésére, valamint infrastrukturális fejlesztésekre, köztük a Gubacsi vasúti híd felújítására is jelentős forrást különítettek el - szúrta ki a friss Magyar Közlönyben a HVG.

A legújabb határozatok szerint Salgótarján és Eger egyaránt 2-2 milliárd forint vissza nem térítendő egyedi támogatási előlegben részesül működőképességük fenntartása érdekében. A támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül kapják meg a városok.

Békéscsaba több fejlesztési projektre kap forrást, köztük iparterületek fejlesztésére, geotermikus hőhasznosításra és komplex energetikai programra. Szekszárdon pedig infrastruktúra-fejlesztési feladatokra, konkrétan az elkerülő út II. és III. ütemének előkészítésére biztosítanak támogatást a környezetvédelmi engedély megszerzéséig.

A kormány jóváhagyta a rossz állapotban lévő Gubacsi vasúti híd és kapcsolódó létesítményeinek megvalósításához szükséges területszerzési és terület-előkészítési feladatok finanszírozását is. Erre a célra a jövő évi költségvetésből 2 milliárd forintot, majd a következő három évben további 610 millió forintot különítenek el. A határozatok arra utalnak, hogy a felújítás helyett inkább egy új híd építését készítik elő.

A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel. A soproni vasútállomás kapacitásbővítésére és korszerűsítésére 14 milliárd forintot fordítanak, amelyből 12 milliárd uniós forrás. A TISGRADE nevű közlekedési informatikai program 150 millió forintos költségvetéséből 60 millió származik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből. A Gubacsi vasúti híd átépítésére és a Csepeli Szabadkikötő kiszolgálására előirányzott közel 38 milliárd forintból pedig 25 milliárd uniós támogatás.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kormány #vasút #támogatás #fejlesztés #egér #sopron #uniós támogatás #infrastruktúra #békéscsaba #salgótarján #gubacsi vasúti híd #gubacsi híd

2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 15.
Ez az igazi késdöfés a magyar vonatozás szívébe: húsbavágó a lemaradás - mikor fog itt 250-300 km/h-val száguldani a vasút?
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
